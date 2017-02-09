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Общество

Нижегородская администрация приняла два постановления о развитии застроенных территорий в историческом центре города

09 февраля 2017 17:12  [382] Общество
Улица Ильинская (Фото: Google maps)

Улица Ильинская

Фото: Google maps

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Нижегородская администрация приняла два постановления о развитии застроенных территорий в историческом центре города. Об этом сообщается в документах, опубликованных на официальном сайте администрации.

Постановления о развитии застроенных территорий (РЗТ) подписал сити-менеджер Сергей Белов 3 февраля 2017 года. Речь идет об участке площадью 0,087 га по ул. Ульянова в районе дома №8Б и участке площадью 0,088 га по ул. Ильинская в районе дома №98А.

Сносу либо реконструкции в рамках развития этих территорий подлежат два двухэтажных жилых здания: каменный дом №98А по ул. Ильинская и деревянный дом №8Б по ул. Ульянова.

Данные постановление о развитии застроенных территорий в областном центре - первые после возвращения администрации Нижнего Новгорода полномочий по проведению соответствующих аукционов. С 1 января 2015 года по декабрь 2016 года эти полномочия находились на уровне правительства Нижегородской области.

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