Облправительство рассматривает проект перепланировки нижегородской гостиницы "Волжский откос" под многофункциональное здание Бизнес

Здание бывшей гостиницы Волжский откос Фото: Google maps (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Правительство Нижегородской области рассматривает проект перепланировки бывшей гостиницы "Волжский откос" в Нижнем Новгороде под многофункциональное здание. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном управлении государственной охраны объектов культурного наследия.



Проектную документацию "Приспособление (реконструкция) для использования нежилого здания по Верхневолжской набережной, д. 2А (бывшая гостиница "Волжский откос" – ранее "Россия") под многофункциональное здание с жилыми и общественными помещениями, подземной автостоянкой и теплопунктом" в управление предоставило ООО "Сервис-Отель".



Сам проект разработала фирма "СС Проект", которая имеет лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, чем и является здание гостиницы. Документация уже получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. В управлении госохраны объектов культурного наследия сказали, что замечаний по акту экспертизы не поступило.



Специалисты обратили внимание, что строительство здания "велось трудно, с отступлением от грамотной технологии производства работ: так уже в 1933 году по фасадам здания пошли трещины".



"Кроме того, гостиница не эксплуатировалась с 2008 года - это также привело к ухудшению его технического состояния. Эксперты при проведении обследования состояния гостиницы отметили, что облик фасадов бывшей гостиницы необходимо сохранить, так как здание стало неотъемлемой частью речной панорамы Нижнего Новгорода, но состояние материалов, из которых оно построено, не позволяет сохранить облик при сохранении подлинных материалов стен, перекрытий и фундаментов", - сообщили в управлении.



Таким образом, проектная документация предусматривает замену конструкций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и восстановление их в новых материалах.



"Такой подход позволит сохранить стилистику здания и одновременно приспособить его под современное использование. В настоящее время материалы находятся на рассмотрении в управлении", - добавили в ответе на запрос.







В настоящее время на официальном сайте "Кловер Групп" сообщается о том, что проект на базе гостиницы "Волжский откос" все еще входит в перечень реализуемых компанией проектов. "Он предполагает строительство гостиницы уровня четыре звезды под брендом международной гостиничной сети и жилого элитного дома клубного типа, состоящего из двух зданий, общей площадью 32,34 тысячи кв. м., расположенных в центральной и исторической части Нижнего Новгорода на Верхне-Волжской набережной около Кремля, на земельном участке площадью 7,3 тыс. кв. м. Строительство планируемого проекта базируется на существующем здании гостиницы "Волжский откос", построенное в 30-х годах прошлого столетия", - говорится в описании проекта.



СПРАВКА:

Гостиница "Волжский откос" (ранее - "Россия") на Верхневолжской набережной построена в 30-е годы XX века по проекту архитектора Александра Гринберга. В Нижнем Новгороде он также проектировал Дом Советов в кремле (ныне здание горадминистрации), здание гостиницы "Москва" (разрушено) и кинотеатра "Мир". Правительство Нижегородской области рассматривает проект перепланировки бывшей гостиницы "Волжский откос" в Нижнем Новгороде под многофункциональное здание. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном управлении государственной охраны объектов культурного наследия.Проектную документацию "Приспособление (реконструкция) для использования нежилого здания по Верхневолжской набережной, д. 2А (бывшая гостиница "Волжский откос" – ранее "Россия") под многофункциональное здание с жилыми и общественными помещениями, подземной автостоянкой и теплопунктом" в управление предоставило ООО "Сервис-Отель".Сам проект разработала фирма "СС Проект", которая имеет лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, чем и является здание гостиницы. Документация уже получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. В управлении госохраны объектов культурного наследия сказали, что замечаний по акту экспертизы не поступило.Специалисты обратили внимание, что строительство здания "велось трудно, с отступлением от грамотной технологии производства работ: так уже в 1933 году по фасадам здания пошли трещины"."Кроме того, гостиница не эксплуатировалась с 2008 года - это также привело к ухудшению его технического состояния. Эксперты при проведении обследования состояния гостиницы отметили, что облик фасадов бывшей гостиницы необходимо сохранить, так как здание стало неотъемлемой частью речной панорамы Нижнего Новгорода, но состояние материалов, из которых оно построено, не позволяет сохранить облик при сохранении подлинных материалов стен, перекрытий и фундаментов", - сообщили в управлении.Таким образом, проектная документация предусматривает замену конструкций, находящихся в неудовлетворительном состоянии, и восстановление их в новых материалах."Такой подход позволит сохранить стилистику здания и одновременно приспособить его под современное использование. В настоящее время материалы находятся на рассмотрении в управлении", - добавили в ответе на запрос. В 2008 году инвестиционно-девелоперская компания России "Кловер Групп" заявила о планах по реконструкции гостиницы "Волжский откос". Тогда компания сообщила, что намерена инвестировать в проект более 3,5 млрд рублей и создать на базе гостиницы многофункциональный комплекс Clover Citycenter, включающего пятизвездочный отель "Crowne Plaza Нижний Новгород" и апарт-отель "Staybridge Suites Нижний Новгород" категории четыре звезды, офисный центр, торгово-развлекательную зону, паркинг.В настоящее время на официальном сайте "Кловер Групп" сообщается о том, что проект на базе гостиницы "Волжский откос" все еще входит в перечень реализуемых компанией проектов. "Он предполагает строительство гостиницы уровня четыре звезды под брендом международной гостиничной сети и жилого элитного дома клубного типа, состоящего из двух зданий, общей площадью 32,34 тысячи кв. м., расположенных в центральной и исторической части Нижнего Новгорода на Верхне-Волжской набережной около Кремля, на земельном участке площадью 7,3 тыс. кв. м. Строительство планируемого проекта базируется на существующем здании гостиницы "Волжский откос", построенное в 30-х годах прошлого столетия", - говорится в описании проекта.СПРАВКА:Гостиница "Волжский откос" (ранее - "Россия") на Верхневолжской набережной построена в 30-е годы XX века по проекту архитектора Александра Гринберга. В Нижнем Новгороде он также проектировал Дом Советов в кремле (ныне здание горадминистрации), здание гостиницы "Москва" (разрушено) и кинотеатра "Мир".

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