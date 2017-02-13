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Происшествия

Cледователи выясняют обстоятельства гибели трехлетнего мальчика на пожаре в Борском г.о. Нижегородской области

12 февраля 2017 20:48  [335] Происшествия
(Фото: СК РФ)

Фото: СК РФ

Cледователи выясняют обстоятельства гибели трехлетнего мальчика на пожаре в Борском г.о. Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Согласно информации, в ночь на 11 февраля 2017 года начался пожар в жилом доме в дер. Коринка Борского г.о. После его ликвидации сотрудники МСЧ обнаружили тело ребенка.

Дом, в котором произошел пожар, деревянный, с печным отоплением. В ночь на 11 февраля в доме находились 29-летний мужчина, его 26-летняя жена и их дети: шестилетняя дочь и трехлетний сын. Когда начался пожар, родители успели вынести из дома только старшего ребенка - девочка госпитализирована в больницу.

При осмотре тела мальчика следователи видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Причины возгорания установит пожарно-техническая экспертиза.

По предварительным данным, очаг возгорания располагался в непосредственной близости от печи. Следователи не исключают, что из-за неисправности печи или ее эксплуатации мог загореться сам дом.

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