Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии вакантной должности председателя Нижегородского облсуда Политика

Нижегородский областной суд Фото: НИА "Нижний Новгород"



Также открыты вакансии председателей Верховного суда Чувашской Республики; Приморского краевого суда; Архангельского областного суда; Ленинградского областного суда; Магаданского областного суда; Орловского областного суда; Красноярского краевого суда; заместителя председателя Московского городского суда; судьи Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда и заместителя председателя Новосибирского гарнизонного военного суда.



Согласно информации, заявления и документы принимаются от претендентов по адресу:123995, г. Москва, ул. Баррикадная, 8, строение 4, каб. № 121, 106. Последний день приема документов – 15 марта 2017 года.



Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ объявила об открытии вакантной должности председателя Нижегородского облсуда. Об этом сообщается на сайте ВККС.Также открыты вакансии председателей Верховного суда Чувашской Республики; Приморского краевого суда; Архангельского областного суда; Ленинградского областного суда; Магаданского областного суда; Орловского областного суда; Красноярского краевого суда; заместителя председателя Московского городского суда; судьи Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда и заместителя председателя Новосибирского гарнизонного военного суда.Согласно информации, заявления и документы принимаются от претендентов по адресу:123995, г. Москва, ул. Баррикадная, 8, строение 4, каб. № 121, 106. Последний день приема документов – 15 марта 2017 года. Напомним , что в декабре 2016 года председатель Нижегородского облсуда Анатолий Бондар был избран заместителем председателя Совета судей РФ.

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