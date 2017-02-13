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Политика

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила об открытии вакантной должности председателя Нижегородского облсуда

13 февраля 2017 10:17  [483] Политика
Нижегородский областной суд (Фото: НИА Нижний Новгород)

Нижегородский областной суд

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ объявила об открытии вакантной должности председателя Нижегородского облсуда. Об этом сообщается на сайте ВККС.

Также открыты вакансии председателей Верховного суда Чувашской Республики; Приморского краевого суда; Архангельского областного суда; Ленинградского областного суда; Магаданского областного суда; Орловского областного суда; Красноярского краевого суда; заместителя председателя Московского городского суда; судьи Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда и заместителя председателя Новосибирского гарнизонного военного суда.

Согласно информации, заявления и документы принимаются от претендентов по адресу:123995, г. Москва, ул. Баррикадная, 8, строение 4, каб. № 121, 106. Последний день приема документов – 15 марта 2017 года.

Напомним, что в декабре 2016 года председатель Нижегородского облсуда Анатолий Бондар был избран заместителем председателя Совета судей РФ.

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