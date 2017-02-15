Нижегородские эксперты не ожидают падения спроса на ипотеку в 2017 году Бизнес

Нижегородские эксперты не ожидают падения спроса на ипотеку в 2017 году Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Нижегородские эксперты не ожидают падения спроса на ипотеку в 2017 году.



В частности, генеральный директор ГП НО "Нижегородский ипотечный корпоративный альянс" Андрей Гнеушев в рамках пресс-конференции 15 февраля 2017 года отметил, что два года подряд в регионе наблюдается рост ввода в эксплуатацию построенного жилья. Так, в 2015 году общий объем составил 1млн 270 тысяч кв метров, а в 2016 году - 1 млн 300 тысяч кв метров. "По прогнозам на текущий год, количество сданных метров также будет увеличиваться. Поэтому можно предположить, что и количество желающих приобрести жилье в кредит также возрастет. Несмотря на то, что в декабре 2016 года закончилась программа господдержки по ипотеке, банки создают свои собственные программы, которые позволяют снижать ставки по кредитам. Из этого можно делать вывод, что спрос на ипотеку будет продолжать расти. Мы настроены оптимистично",- подвел итог Гнеушев.



В свою очередь директор Нижегородского регионального центра АО Глобэксбанк" Николай Русов добавил, что уровень ипотечных кредитов в общем портфеле региона на данный момент составляет 42-43%, средняя ставка по кредиту – 12,62%, средний размер получаемого кредита на жилье составляет 1,5 млн рублей.



"Цена на жилье в Нижегородской области либо стояла на месте, либо незначительно опускалась. Такая тенденция наблюдалась как на рынке первичного, так и вторичного жилья. Прогноз на текущий год таков, что в среднем ситуация на рынке останется плюс-минус прежней, либо продемонстрирует небольшой рост. Это касается и цены на жилье, и количества взявших ипотеку граждан", - сказал он.



Нижегородские эксперты не ожидают падения спроса на ипотеку в 2017 году.В частности, генеральный директор ГП НО "Нижегородский ипотечный корпоративный альянс" Андрей Гнеушев в рамках пресс-конференции 15 февраля 2017 года отметил, что два года подряд в регионе наблюдается рост ввода в эксплуатацию построенного жилья. Так, в 2015 году общий объем составил 1млн 270 тысяч кв метров, а в 2016 году - 1 млн 300 тысяч кв метров. "По прогнозам на текущий год, количество сданных метров также будет увеличиваться. Поэтому можно предположить, что и количество желающих приобрести жилье в кредит также возрастет. Несмотря на то, что в декабре 2016 года закончилась программа господдержки по ипотеке, банки создают свои собственные программы, которые позволяют снижать ставки по кредитам. Из этого можно делать вывод, что спрос на ипотеку будет продолжать расти. Мы настроены оптимистично",- подвел итог Гнеушев.В свою очередь директор Нижегородского регионального центра АО Глобэксбанк" Николай Русов добавил, что уровень ипотечных кредитов в общем портфеле региона на данный момент составляет 42-43%, средняя ставка по кредиту – 12,62%, средний размер получаемого кредита на жилье составляет 1,5 млн рублей."Цена на жилье в Нижегородской области либо стояла на месте, либо незначительно опускалась. Такая тенденция наблюдалась как на рынке первичного, так и вторичного жилья. Прогноз на текущий год таков, что в среднем ситуация на рынке останется плюс-минус прежней, либо продемонстрирует небольшой рост. Это касается и цены на жилье, и количества взявших ипотеку граждан", - сказал он. Напомним , что количество выданных нижегородскими банками ипотечных кредитов увеличилось на 30% за три квартала 2016 года.

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