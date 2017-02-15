Ростелеком
Последние новости рубрики Бизнес
15 февраля 2017 17:10  [113] Саровбизнесбанк увеличил объем безналичных расчетов в 2016 году в два раза - до более 4 млрд рублей
15 февраля 2017 16:18  [115] Двадцать три участника из ПФО стали победителями акции Tele2 "Срывайте бонусы на свой вкус"
15 февраля 2017 14:07  [228] Нижегородские эксперты не ожидают падения спроса на ипотеку в 2017 году
15 февраля 2017 13:56  [219] Комитет по экономике ЗС НО одобрил отмену предоставления земель под строительство гостиниц без торгов
15 февраля 2017 13:45  [265] Нижегородка предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с субсидиями на 600 тысяч рублей
15 февраля 2017 13:37  [185] Правительство РФ включило свою долю акций МРСК "Центра и Приволжья" в план приватизации на 2017-2019 годы
15 февраля 2017 13:26  [153] Сбербанк создал сервис персональных советов в приложении "Мой помощник" в режиме онлайн
14 февраля 2017 18:04  [236] Россельхозбанк и Bloomberg провели конференцию по управлению финансами в корпоративных компаниях 14 февраля
14 февраля 2017 16:12  [322] Нижегородская администрация планирует сдать в аренду два аварийных здания в охранной зоне Дома Каширина
14 февраля 2017 15:40  [689] НРО ОНФ намерено пожаловаться в ФАС на действия Михаила Теодоровича по борьбе с созданием регоператора в сфере ТКО
Бизнес

Двадцать три участника из ПФО стали победителями акции Tele2 "Срывайте бонусы на свой вкус"

15 февраля 2017 16:18  [115] Бизнес

Двадцать три участника из ПФО стали победителями всероссийской акции Tele2 "Срывайте бонусы на свой вкус". Об этом сообщает пресс-служба компании 15 февраля 2017 года.

Согласно информации, каждый из них получили денежные подарки. "В рамках акции "Срывайте бонусы на свой вкус" компания предложила новым и действующим абонентам стать участниками бонусной программы и ежедневно получать эксклюзивные предложения от партнеров: скидки на покупки в интернет-магазинах, заказ авиабилетов, услуги такси, особые условия на бронирование билетов в театр и кино и многое другое", - говорится в сообщении.

Абоненты Tele2 также могли поучаствовать в творческом конкурсе и выиграть суперпризы: годовой абонемент в фитнес-клуб, сертификат на покупку модной одежды, сертификат на проживание в пятизвездочном отеле и другие подарки. Оператор предложил участникам поделиться в социальных сетях фотографиями на темы, соответствующие их увлечениям и образу жизни: "Городская жизнь", "Спорт", "Путешествия", "Мода", "Домашний уют" или "Кино/ Музыка/ Культура". Авторов самых интересных и неординарных работ Tele2 еженедельно награждала ценными призами.

В творческом конкурсе приняли участие более 850 человек со всей России. В число победителей еженедельной номинации вошли 23 участника из Приволжского федерального округа: Нижегородской, Самарской, Кировской и Ульяновской областей, а также Татарстана, Мордовии, Чувашской и Удмуртской республик.

Больше всего призеров в Приволжье оказалось среди участников категории "Спорт" - восемь победителей получили годовые абонементы в любимый фитнес-клуб. Второй по популярности среди выигравших стала категория "Городская жизнь" - шести финалистам достались годовые сертификаты на бесплатные услуги городского такси. Еще пять призеров смогут подобрать для своего дома новые предметы интерьера. Трое счастливчиков отправятся отдыхать в пятизвездочный отель в любой стране или понравившемся городе России. Один финалист сможет отправиться на фестиваль или концерт по своему выбору.

Фотографии участников можно найти в соцсетях по хештегу #lifestyleTele2.

"С момента выхода на рынок сотовой связи Tele2 отличалась нестандартным и даже бунтарским подходом к ведению бизнеса. Для своих абонентов мы готовы выйти за рамки поставщика мобильных услуг и приносить им пользу в других сферах жизни. Акция "Срывайте бонусы на свой вкус" позволила нашим клиентам самостоятельно выбрать те бонусы и призы, которые соответствуют их предпочтениям и стилю жизни. Самым активным абонентам мы предоставили возможность проявить себя в творческом конкурсе и получить ценные призы в интересных им категориях. В этом году мы продолжим активно развивать партнерские программы, отвечающие потребностям и вкусам абонентов", - отметил коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2 Алексей Сидоров.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Теги:
Tele2 Акции
Поделиться:
Масленица
Газпромбанк
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph