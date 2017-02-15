Двадцать три участника из ПФО стали победителями акции Tele2 "Срывайте бонусы на свой вкус"

Двадцать три участника из ПФО стали победителями всероссийской акции Tele2 "Срывайте бонусы на свой вкус". Об этом сообщает пресс-служба компании 15 февраля 2017 года.
Согласно информации, каждый из них получили денежные подарки. "В рамках акции "Срывайте бонусы на свой вкус" компания предложила новым и действующим абонентам стать участниками бонусной программы и ежедневно получать эксклюзивные предложения от партнеров: скидки на покупки в интернет-магазинах, заказ авиабилетов, услуги такси, особые условия на бронирование билетов в театр и кино и многое другое", - говорится в сообщении.
Абоненты Tele2 также могли поучаствовать в творческом конкурсе и выиграть суперпризы: годовой абонемент в фитнес-клуб, сертификат на покупку модной одежды, сертификат на проживание в пятизвездочном отеле и другие подарки. Оператор предложил участникам поделиться в социальных сетях фотографиями на темы, соответствующие их увлечениям и образу жизни: "Городская жизнь", "Спорт", "Путешествия", "Мода", "Домашний уют" или "Кино/ Музыка/ Культура". Авторов самых интересных и неординарных работ Tele2 еженедельно награждала ценными призами.
В творческом конкурсе приняли участие более 850 человек со всей России. В число победителей еженедельной номинации вошли 23 участника из Приволжского федерального округа: Нижегородской, Самарской, Кировской и Ульяновской областей, а также Татарстана, Мордовии, Чувашской и Удмуртской республик.
Больше всего призеров в Приволжье оказалось среди участников категории "Спорт" - восемь победителей получили годовые абонементы в любимый фитнес-клуб. Второй по популярности среди выигравших стала категория "Городская жизнь" - шести финалистам достались годовые сертификаты на бесплатные услуги городского такси. Еще пять призеров смогут подобрать для своего дома новые предметы интерьера. Трое счастливчиков отправятся отдыхать в пятизвездочный отель в любой стране или понравившемся городе России. Один финалист сможет отправиться на фестиваль или концерт по своему выбору.
Фотографии участников можно найти в соцсетях по хештегу #lifestyleTele2.
"С момента выхода на рынок сотовой связи Tele2 отличалась нестандартным и даже бунтарским подходом к ведению бизнеса. Для своих абонентов мы готовы выйти за рамки поставщика мобильных услуг и приносить им пользу в других сферах жизни. Акция "Срывайте бонусы на свой вкус" позволила нашим клиентам самостоятельно выбрать те бонусы и призы, которые соответствуют их предпочтениям и стилю жизни. Самым активным абонентам мы предоставили возможность проявить себя в творческом конкурсе и получить ценные призы в интересных им категориях. В этом году мы продолжим активно развивать партнерские программы, отвечающие потребностям и вкусам абонентов", - отметил коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2 Алексей Сидоров.
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