Профильный комитет ЗС НО одобрил увеличение расходов облбюджета 2017 года на 4,4 млрд рублей Экономика

Законодательное собрание Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"



Депутаты рассмотрели проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". Председатель комитета Александр Шаронов отметил, что появились дополнительные доходные источники в виде безвозмездных поступлений из федерального бюджета, значительный объем средств из которых будет направлен на строительство метрополитена в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Также предусмотрено выделение средств областного бюджета на софинансирование различных федеральных программ и ряда объектов.



В частности, дополнительные средства федерального бюджета будут направлены на обеспечение жильем молодых семей – 28 млн 187 тысяч рублей, на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 435 млн 64 тысяч рублей. На развитие метрополитена в Нижнем Новгороде в целях транспортного обеспечения ЧМ-2018 будет дополнительно направлено 2 млрд 273 млн рублей, на закупку подвижного состава и капитально-восстановительный ремонт вагонов метрополитена планируется направить 191,9 млн рублей.



Из федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования на поддержку муниципальных театров в городах с численностью до 300 тысяч человек будет направлено 58,8 млн рублей; на оказание высокотехнологической медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, - 255,2 млн рублей; на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 737,5 млн рублей. Также из федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства планируется выделить 319,6 млн рублей.



Кроме того, на реализацию государственной программы Нижегородской области и муниципальных программ формирования современной городской среды в целях обеспечения софинансирования с федеральным бюджетом из областного бюджета будет направлено 444 млн рублей.



С учетом предлагаемых изменений основные параметры областного бюджета-2017 составят по доходам 141 млрд 630,9 млн рублей (увеличены на 3 млрд 364,9 млн рублей), по расходам – 140 млрд 956,5 млн рублей (увеличены на 4 млрд 379,5 млн рублей), профицит – 674,4 млн рублей (уменьшен на 1 млрд 14,6 млн рублей).



По итогам обсуждения депутаты рекомендовали к принятию в двух чтениях проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" на заседании регионального парламента 21 февраля.



Также в ходе заседания депутаты избрали заместителем председателя комитета по бюджету и налогам генерального директора ООО "Автомобили Баварии" Дмитрия Колыванова.



Комитет по бюджету и налогам ЗС НО одобрил увеличение расходов облбюджета 2017 года на 4,4 млрд рублей. Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ ЗС НО 16 февраля.Депутаты рассмотрели проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". Председатель комитета Александр Шаронов отметил, что появились дополнительные доходные источники в виде безвозмездных поступлений из федерального бюджета, значительный объем средств из которых будет направлен на строительство метрополитена в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Также предусмотрено выделение средств областного бюджета на софинансирование различных федеральных программ и ряда объектов.В частности, дополнительные средства федерального бюджета будут направлены на обеспечение жильем молодых семей – 28 млн 187 тысяч рублей, на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 435 млн 64 тысяч рублей. На развитие метрополитена в Нижнем Новгороде в целях транспортного обеспечения ЧМ-2018 будет дополнительно направлено 2 млрд 273 млн рублей, на закупку подвижного состава и капитально-восстановительный ремонт вагонов метрополитена планируется направить 191,9 млн рублей.Из федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования на поддержку муниципальных театров в городах с численностью до 300 тысяч человек будет направлено 58,8 млн рублей; на оказание высокотехнологической медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, - 255,2 млн рублей; на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе – 737,5 млн рублей. Также из федерального и областного бюджетов на условиях софинансирования на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства планируется выделить 319,6 млн рублей.Кроме того, на реализацию государственной программы Нижегородской области и муниципальных программ формирования современной городской среды в целях обеспечения софинансирования с федеральным бюджетом из областного бюджета будет направлено 444 млн рублей.С учетом предлагаемых изменений основные параметры областного бюджета-2017 составят по доходам 141 млрд 630,9 млн рублей (увеличены на 3 млрд 364,9 млн рублей), по расходам – 140 млрд 956,5 млн рублей (увеличены на 4 млрд 379,5 млн рублей), профицит – 674,4 млн рублей (уменьшен на 1 млрд 14,6 млн рублей).По итогам обсуждения депутаты рекомендовали к принятию в двух чтениях проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" на заседании регионального парламента 21 февраля.Также в ходе заседания депутаты избрали заместителем председателя комитета по бюджету и налогам генерального директора ООО "Автомобили Баварии" Дмитрия Колыванова. Напомним , что закон об областном бюджете на 2017 год был принят Заксобранием в середине декабря 2016 года.

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