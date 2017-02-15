"РУК" намерено направить 956 млн рублей на строительство ФОКов в Воскресенском и Тоншаевском районах Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) ПАО "Региональная управляющая компания " (РУК) намерено направить 956 млн рублей на строительство ФОКов в Воскресенском и Тоншаевском районах. Об этом стало известно в ходе заседания инвестиционного совета Нижегородской области 16 февраля 2017 года.



Как отметил заместитель министра инвестиций, земельных и имущественных отношений Владимир Никонов, между регионом и инвестором будет заключено концессионное соглашение на 15 лет. В рамках документа ПАО "РУК" и профинансирует строительство ФОКов. Планируется, что возведение объектов будет завершено в течение 15 месяцев с момента подписания контракта.



По словам Никонова, каждый ФОК будет включать в себя бассейн, универсальный спортивный зал, каток с искусственным льдом, футбольное поле, тренажерный зал. Пропускная способность объектов составит 600 человек в день.



ПАО "Региональная управляющая компания " (РУК) намерено направить 956 млн рублей на строительство ФОКов в Воскресенском и Тоншаевском районах. Об этом стало известно в ходе заседания инвестиционного совета Нижегородской области 16 февраля 2017 года.Как отметил заместитель министра инвестиций, земельных и имущественных отношений Владимир Никонов, между регионом и инвестором будет заключено концессионное соглашение на 15 лет. В рамках документа ПАО "РУК" и профинансирует строительство ФОКов. Планируется, что возведение объектов будет завершено в течение 15 месяцев с момента подписания контракта.По словам Никонова, каждый ФОК будет включать в себя бассейн, универсальный спортивный зал, каток с искусственным льдом, футбольное поле, тренажерный зал. Пропускная способность объектов составит 600 человек в день. Напомним , что Заксобрание региона в декабре 2016 года на 800 млн рублей увеличило уставный капитал ПАО "РУК" в целях строительства ФОКов в Воскресенском и Тоншаевском районах области.

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