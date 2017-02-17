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Общество

Муниципальные учреждения Дзержинска Нижегородской области оплатили долги за теплоэнергию и ГВС почти на 43 млн рублей

17 февраля 2017 12:15  [148] Общество

Муниципальные учреждения Дзержинска Нижегородской области оплатили долги за тепловую энергию и горячее водоснабжение (ГВС) на 42,6 млн рублей. Об этом сообщает Нижегородский филиал ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" 17 февраля 2017 года.

Согласно информации, по состоянию на 10 февраля 2017 года, учреждения, подведомственные департаменту образования и департаменту социальной политики и спорта, финансируемые из бюджета г. Дзержинска, практически полностью погасили задолженность перед поставщиками (ПАО "Т Плюс" и АО "НКС") за тепловые ресурсы, потребленные в 2016 году.

"Мы благодарны руководству города и руководителям департаментов за работу, проведенную для решения вопроса погашения задолженности за тепловые ресурсы. Обращаю внимание остальных наших клиентов, финансируемых из бюджетов всех уровней, что нарушением платежной дисциплины является и невнесение оплаты текущего потребления, предусмотренной ППРФ № 808 от 8 августа 2012 года с изменениями от 23 мая 2016 года ППРФ № 452. Со своей стороны, мы продолжим активную работу с должниками (досудебные и судебные мероприятия), в том числе продолжим систематически информировать их о наличии задолженности за тепловые ресурсы", - отметил директор филиала Александр Бобров.

По состоянию на указанную дату крупнейшими должниками за теплоресурсы среди учреждений здравоохранения Дзержинска, финансируемых из областного бюджета, являются городская детская больница № 8 с суммой долга свыше 3,5 млн рублей, городская больница № 7 - 4,9 млн рублей, городская больница № 2 - 4,8 млн рублей.

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