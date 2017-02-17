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Происшествия

Трое нижегородцев приговорены почти к 37 годам совокупно за изнасилование несовершеннолетней

17 февраля 2017 12:16  [1525] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил трех молодых людей из Нижегородской области почти к 37 годам совокупно за изнасилование несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 17 февраля 2017 года.

Суд установил, что осужденные, которым в момент преступления было 20, 21 и 24 года, вечером 19 мая 2015 года через социальную сеть в интернете познакомились с несовершеннолетней девушкой, проживающей в Арзамасе. Переписывались они с ней от имени одного человека и договорились встретиться.

Когда молодые люди приехали к девушке в Арзамас, то она, тем не менее, согласилась с ними покататься на машине. Однако осужденные под обманным предлогом привезли ее в квартиру, расположенную в доме с. Красное Арзамасского района, где напоив алкогольными напитками, изнасиловали и совершили в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Затем младший из подсудимых, демонстрируя ей нож, угрожал убийством в случае обращения в полицию. Утром 20 мая, молодые люди завязали потерпевшей глаза и вывезли ее на остановку общественного транспорта в пригороде Арзамаса.

Девушка обратилась с заявлением в полицию, подозреваемых в этом преступлении в скором времени задержали и заключили под стражу.

Суд признал молодых людей виновными в совершении преступлений предусмотренных п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней, совершенное группой лиц по предварительному сговору), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетней), а 20-летнеего гражданина также виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Суд приговорил 20-летнего к 13 годам лишения свободы, 24-летнего - к 12,5 годам, 21-летнего - к 11 годам. Все будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

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