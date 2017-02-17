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Общество

Синоптики прогнозируют оттепель до +2° в Нижегородской области 18-19 февраля

17 февраля 2017 13:14  [155] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют оттепель до +2° в Нижегородской области 18-19 февраля. Об этом сообщает гидрометцентр.

Согласно информации, 17 февраля несмотря на то, что атмосферное давление будет падать, осадки при переменной облачности маловероятны. Ожидается максимальная температура при юго-западном порывистом ветре -3…-6°, вечером и ночью - увеличение облачности, местами небольшой снег. Минимальная температура ночью составит -6…-7°, на востоке области до -10°, будет скользко.

В выходные дни (18-19 февраля) под влиянием фронтальных разделов атлантических циклонов будет преобладать облачная, неустойчивая погода. Осадки пройдут преимущественно в виде мокрого снега, сохранятся гололедные явления, возможны туманы, ветер юго-западный, умеренный. Дневная температура ожидается близкой к 0°, местами оттепели до +1…+2°, ночной фон - слабо отрицательный -1…-4°. На дорогах - гололедица.

19 и 20 февраля западные ветры с океана существенных изменений не принесут, будет тепло и влажно, возможны осадки. Столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, ночью при прояснениях до -3…-5°, днем - со слабыми оттепелями.

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