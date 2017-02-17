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Происшествия

Нижегородец подозревается в производстве и сбыте "ядовитой незамерзайки"

17 февраля 2017 16:50  [123] Происшествия
(Фото: СК РФ)

Фото: СК РФ

Нижегородец подозревается в производстве и сбыте "ядовитой незамерзайки". Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 17 февраля 2017 года.

По версии следствия, производство стеклоомывающей жидкости обнаружено в декабре 2016 года в пос. Лесная поляна г. Дзержинск. Там находилась линия по розливу жидкости, которая представляет собой производство полиэтиленовых бутылок емкостью пять литров, а также закупоривающие и наклеивающие этикетки устройства.

Кроме того, на территории находились пять металлических цистерн с жидкостью. Экспертиза показала, что жидкость в цистернах является 99% метанолом (метиловый спирт), который, согласно действующему законодательству, является ядовитым веществом. Помимо этого, следователи обнаружили и изъяли готовую продукцию в пятилитровых полиэтиленовых емкостях, в содержании которой также обнаружен метиловый спирт в объемной доле, превышающей допустимую.

Всего на территории этого производства следователи изъяли из незаконного оборота около 120 тонн ядовитой жидкости.

В ходе расследования удалось установить владельца цеха - им оказался 34-летний мужчина, который при допросе сознался в том, что знал об опасности изготавливаемой продукции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и ч. 1 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ в целях сбыта).

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