Нижегородец подозревается в производстве и сбыте "ядовитой незамерзайки" Происшествия

Фото: СК РФ

Нижегородец подозревается в производстве и сбыте "ядовитой незамерзайки". Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 17 февраля 2017 года.По версии следствия, производство стеклоомывающей жидкости обнаружено в декабре 2016 года в пос. Лесная поляна г. Дзержинск. Там находилась линия по розливу жидкости, которая представляет собой производство полиэтиленовых бутылок емкостью пять литров, а также закупоривающие и наклеивающие этикетки устройства.Кроме того, на территории находились пять металлических цистерн с жидкостью. Экспертиза показала, что жидкость в цистернах является 99% метанолом (метиловый спирт), который, согласно действующему законодательству, является ядовитым веществом. Помимо этого, следователи обнаружили и изъяли готовую продукцию в пятилитровых полиэтиленовых емкостях, в содержании которой также обнаружен метиловый спирт в объемной доле, превышающей допустимую.Всего на территории этого производства следователи изъяли из незаконного оборота около 120 тонн ядовитой жидкости.В ходе расследования удалось установить владельца цеха - им оказался 34-летний мужчина, который при допросе сознался в том, что знал об опасности изготавливаемой продукции. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и ч. 1 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ в целях сбыта).