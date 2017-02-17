СК начал проверку после размещения в интернете ролика о массовой драке школьниц в Сарове Нижегородской области Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Следственный комитет начал проверку после размещения в интернете ролика о массовой драке школьниц в Сарове Нижегородской области 17 февраля. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.Согласно информации, 17 февраля 2017 года на региональном информационном портале была размещена информация и видеоролик о драке школьниц. В настоящее время саровские следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки правоохранителям предстоит установить всех участников, запечатленных на видео. Действиям сотрудников администрации школы, допустившим драку в учебном заведении, будет дана юридическая оценка.