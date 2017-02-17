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Происшествия

СК начал проверку после размещения в интернете ролика о массовой драке школьниц в Сарове Нижегородской области

18 февраля 2017 11:19  [313] Происшествия
Следственный комитет РФ (Фото: НИА Нижний Новгород)

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Следственный комитет начал проверку после размещения в интернете ролика о массовой драке школьниц в Сарове Нижегородской области 17 февраля. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Согласно информации, 17 февраля 2017 года на региональном информационном портале была размещена информация и видеоролик о драке школьниц. В настоящее время саровские следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки правоохранителям предстоит установить всех участников, запечатленных на видео. Действиям сотрудников администрации школы, допустившим драку в учебном заведении, будет дана юридическая оценка.

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