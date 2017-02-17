Ростелеком
Последние новости рубрики Общество
20 февраля 2017 15:00  [23] Проект - победитель "Серебряного Лучника" - Приволжье стал лауреатом Национальной премии
20 февраля 2017 14:53  [34] Более 120 участников ожидают организаторы выставки "Охота. Рыбалка. Туризм. Отдых" на "Нижегородской ярмарке" 15-19 марта
20 февраля 2017 14:20  [96] Ограничение движения для транспорта с нагрузкой на ось от 6 тонн временно вводится в Нижегородской области с 1 апреля
20 февраля 2017 14:15  [138] Нижегородская прокуратура выявила факт превышения платы за ремонт жилья со стороны УК в Заволжье
20 февраля 2017 13:54  [134] Администрация планирует определиться с подрядчиками по ремонту дорог Нижнего Новгорода в марте 2017 года
20 февраля 2017 13:02  [100] Нижегородская администрация планирует определиться с подрядчиком по ремонту д.19 на пр.Ленина в I квартале 2017 года
20 февраля 2017 12:53  [126] Областной депград планирует утвердить состав рабочей группы по сохранению нижегородских "ажурных" павильонов до конца февраля
20 февраля 2017 12:08  [137] Синоптики прогнозируют мокрый снег и вьюгу в Нижегородской области 21-22 февраля
20 февраля 2017 11:52  [170] НРО ОНФ взяло на контроль вопросы складирования мусора в Нижегородской области
19 февраля 2017 13:18  [768] МЧС не исключает в Нижегородской области возникновения ЧС на автотрассах из-за метели и снежных заносов 19 февраля
Общество

Нижегородская прокуратура выявила факт превышения платы за ремонт жилья со стороны УК в Заволжье

20 февраля 2017 14:15  [138] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура Нижегородской области выявила факт превышения платы за ремонт жилья со стороны управляющей компании (УК) в Заволжье. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры 20 февраля 2017 года.

Нарушение выявлено по результатам проверки, которую сотрудники прокуратуры осуществили после обращения жителей многоквартирного дома №5, расположенного на ул. Рылеева в Заволжье Городецкого района.

Проверка показала, что управляющая компания, нарушая Жилищный кодекс РФ, повысила размер платы за содержание и ремонт жилых помещений собственникам многоквартирного дома сверх размера, который установил орган местного самоуправления. Кроме того, УК включила в эту плату возмещение задолженности по ранее проведенным ремонтным работам. Общий размер превышения платы составил более пяти рублей за квадратный метр жилого помещения в месяц.

По данным фактам прокуратура внесла представление руководителю управляющей компании. В том числе прокуратура потребовала осуществить перерасчет начисленной жителям платы.

Кроме того, в отношении виновного лица домоуправляющей компании возбуждено административное дело по ч.1 ст.14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). Санкция предусматривает наказание в виде штрафа, либо дисквалификации на срок до трех лет.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Масленица
Газпромбанк
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph