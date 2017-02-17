Нижегородская прокуратура выявила факт превышения платы за ремонт жилья со стороны УК в Заволжье Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прокуратура Нижегородской области выявила факт превышения платы за ремонт жилья со стороны управляющей компании (УК) в Заволжье. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры 20 февраля 2017 года.Нарушение выявлено по результатам проверки, которую сотрудники прокуратуры осуществили после обращения жителей многоквартирного дома №5, расположенного на ул. Рылеева в Заволжье Городецкого района.Проверка показала, что управляющая компания, нарушая Жилищный кодекс РФ, повысила размер платы за содержание и ремонт жилых помещений собственникам многоквартирного дома сверх размера, который установил орган местного самоуправления. Кроме того, УК включила в эту плату возмещение задолженности по ранее проведенным ремонтным работам. Общий размер превышения платы составил более пяти рублей за квадратный метр жилого помещения в месяц.По данным фактам прокуратура внесла представление руководителю управляющей компании. В том числе прокуратура потребовала осуществить перерасчет начисленной жителям платы.Кроме того, в отношении виновного лица домоуправляющей компании возбуждено административное дело по ч.1 ст.14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). Санкция предусматривает наказание в виде штрафа, либо дисквалификации на срок до трех лет.