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Политика

Депутаты и чиновники разошлись во мнениях о целесообразности членства Нижнего Новгорода в межрегиональных ассоциациях

20 февраля 2017 15:40  [26] Политика
Администрация Нижнего Новгорода (Фото: НИА Нижний Новгород)

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Депутаты и чиновники разошлись во мнениях о целесообразности членства Нижнего Новгорода в межрегиональных ассоциациях. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комиссии Гордумы по МСУ 20 февраля 2017 года.

Замглавы горадминистрации Мария Холкина сообщила, что Нижний Новгород по данным на февраль 2017 года состоит в шести ассоциациях и союзах.

"В каждую из этих организаций мы должны платить членские взносы. Сейчас общий долг по взносам составляет 16,5 млн рублей, и заложенные на выплату взносов на 2017 год 500 тысяч рублей, само собой, этот долг не покроют", - отметила Холкина.

Она также рассказала, что для выхода из ассоциаций нужно заплатить долг за три последних года.

"Пока не выходим - никто с нас этих денег не требует, мы выплачиваем долг небольшими суммами", - добавила заместитель сити-менеджера.

Депутат Елена Аржанова (фракция "Единая Россия"), в свою очередь, подчеркнула: если администрация не выйдет из ассоциаций - долг будет расти. Ее поддержал коллега по фракции Василий Пушкин, предложив выбрать "самую ненужную ассоциацию" и выйти из нее уже в 2017 году. Мария Холкина ответила, что средств в 500 тысяч рублей не хватит для покрытия даже самого маленького долга в 684 тысячи рублей.

По итогам обсуждения вопроса комиссия по МСУ приняла решение создать рабочую группу для обсуждения вопроса по возможности выхода из ассоциаций.

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