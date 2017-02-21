Следственный комитет РФ
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Следователи в Нижнем Новгороде выявляют причастных к организации азартных игр в домах Автозаводского района. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области 21 февраля 2017 года.
По версии следствия, салоны, где расположены автоматы для проведения азартных игр на ул. Краснодонцев и ул. Веденяпина, выявили следователи и оперативные сотрудниками ГУ МВД России по Нижегородской области 18 февраля 2017 года. Сейчас по данному факту организованы доследственные проверки.
В ходе осмотра помещения игрового зала, расположенного на ул. Краснодонцев, следователи изъяли 14 игровых аппаратов, а при осмотре игрового зала, расположенного в цокольном помещении жилого дома по ул. Веденяпина, следователи изъяли 28 игровых устройств и два игровых аппарата.
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