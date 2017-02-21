Следователи в Нижнем Новгороде выявляют причастных к организации азартных игр в домах Автозаводского района Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Следователи в Нижнем Новгороде выявляют причастных к организации азартных игр в домах Автозаводского района. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области 21 февраля 2017 года.По версии следствия, салоны, где расположены автоматы для проведения азартных игр на ул. Краснодонцев и ул. Веденяпина, выявили следователи и оперативные сотрудниками ГУ МВД России по Нижегородской области 18 февраля 2017 года. Сейчас по данному факту организованы доследственные проверки.В ходе осмотра помещения игрового зала, расположенного на ул. Краснодонцев, следователи изъяли 14 игровых аппаратов, а при осмотре игрового зала, расположенного в цокольном помещении жилого дома по ул. Веденяпина, следователи изъяли 28 игровых устройств и два игровых аппарата.