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Происшествия

СУ СК проверяет информацию о возможном нахождении в Москве пропавшей в Нижегородской области Лизы Тишкиной

20 апреля 2017 12:24  [649] Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

СУ СК проверяет информацию о возможном нахождении в Москве пропавшей в Нижегородской области Лизы Тишкиной. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 20 апреля 2017 года.

Лиза Тишкина 1998 года рождения пропала в Сарове в марте 2009 года. 7 марта девочка вышла из школы и до настоящего времени не вернулась. По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ.

В ходе расследования уголовного дела следователи отрабатывают различные версии произошедшего: гибель девочки в результате несчастного случая (утопление); насильственная смерть; смерть в результате ДТП с последующим сокрытием тела. Отрабатывается также версия, что Тишкина жива, находится у третьих лиц и по каким-то причинам не может или не хочет сообщить о своем местонахождении.

В целях отработки последней версии направлены ориентировки во все субъекты РФ. Какой-либо положительной информации пока не получено.

"Матери потерпевшей в социальных сетях от граждан поступает информация, что Тишкину видели в различных регионах страны. Данная информация следствием тщательно проверяется. С этой целью оперативными сотрудниками розыска осуществлены командировки в Ростовскую область, республику Крым, республику Башкортостан. Положительного результата не получено", - говорится в сообщении.

Информация, размещенная 18 апреля 2017 года в газете "Комсомольская правда" о том, что в Москве в бездомной москвичке, предположительно, опознали безвестно пропавшую Лизу Тишкину, сейчас проверяется следователями совместно с полицейскими.

Также сообщается, что в сентябре 2016 года, по ходатайству матери пропавшей вновь были проведены мероприятия, связанных с частичным понижением уровня воды в реке Сатис для организации поисковых работ. Информации, имеющей значение для следователей, в результате указанных мероприятий получено не было.

Работа по данному уголовному делу продолжается. Следователи СК совместно с оперативными сотрудниками полиции осуществляют комплекс мероприятий, направленный на установление местонахождения пропавшей девочки.

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