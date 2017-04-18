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Происшествия

Женщина погибла при пожаре в Семеновском г.о. Нижегородской области 19 апреля

20 апреля 2017 13:03  [170] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Женщина погибла при пожаре в Семеновском г.о. Нижегородской области 19 апреля 2017 года. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно информации, сообщение о возгорании в личном жилом доме в д. Березовый Овраг поступило в 13:08.

В результате пожара сгорел дом на площади 90 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело женщины 1975 года рождения, которая была хозяйкой дома.

Сотрудники ГУ МЧС полагают, что причиной пожара стала неосторожность при курении.

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