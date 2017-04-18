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Происшествия

Нижегородец подозревается в покушении на убийство жены на глазах своей матери

20 апреля 2017 15:28  [207] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Арзамасского района Нижегородской области подозревается в покушении на убийство жены на глазах своей матери. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 20 апреля 2017 года.

Следователи полагают, что 45-летний мужчина совершил преступление днем 18 апреля 2017 года в доме с. Красное, где проживали гражданские супруги.

В ходе бытового конфликта нетрезвый 45-летний подозреваемый стал избивать сожительницу. Затем он, схватив со стола нож, нанес ей ранение по телу. Женщина вырвалась от нападавшего, и выбежала в комнату, где находилась ее свекровь. Однако мужчина догнал ее и на глазах своей матери нанес еще одно ножевое ранение в грудь.

Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу, где оказали медицинская помощь.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

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