Нижегородец подозревается в покушении на убийство жены на глазах своей матери Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Житель Арзамасского района Нижегородской области подозревается в покушении на убийство жены на глазах своей матери. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 20 апреля 2017 года.

Следователи полагают, что 45-летний мужчина совершил преступление днем 18 апреля 2017 года в доме с. Красное, где проживали гражданские супруги.

В ходе бытового конфликта нетрезвый 45-летний подозреваемый стал избивать сожительницу. Затем он, схватив со стола нож, нанес ей ранение по телу. Женщина вырвалась от нападавшего, и выбежала в комнату, где находилась ее свекровь. Однако мужчина догнал ее и на глазах своей матери нанес еще одно ножевое ранение в грудь.

Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу, где оказали медицинская помощь.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).