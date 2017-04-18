Аукционы по привлечению кредитов на 4 млрд рублей объявило правительство Нижегородской области Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Аукционы по привлечению кредитов на 4 млрд рублей объявило правительство Нижегородской области. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, ГКУ "Центр размещения заказа Нижегородской области" объявило четыре электронных аукциона на право оказания региону финансовых услуг в форме открытия возобновляемых кредитных линий.

Лимит задолженности по каждому кредиту составляет 1 млрд рублей. Сообщается, что средства пойдут на погашение государственного долга области. Аукционы пройдут 15 мая 2017 года.

Начальная (максимальная) цена каждого контракта составляет 119 млн рублей, или 11,9% годовых. Срок кредитных линий – один год.

Напомним, по данным на 1 апреля 2017 года госдолг региона составляет 71,295 млрд рублей, что на 6 млрд рублей, или на 7,7% меньше, чем на 1 марта 2017 года. Расходы на обслуживание долга составляют 1,987 млрд рублей при лимите на 2017 год в размере 5,286 млрд рублей.