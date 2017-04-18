Более 14,5 млн рублей планирует направить горадминистрация на содержание склонов в Нижнем Новгороде в 2017 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Более 14,5 млн рублей планирует направить городская администрация на содержание склонов в Нижнем Новгороде в 2017 году. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, администрация объявила электронный аукцион на право выполнения работ, которые также будут включать содержание противооползневых и берегоукрепительных сооружений инженерной защиты и гидротехнических тоннелей. Торги назначены на 10 мая.

Как отмечается в документации, речь идет о склонах Зеленского съезда, Лыковой дамбе, склонах под Нижегородским кремлем, под Верхневолжской набережной и над Нижневолжской набережной, склонах Александровского сада, Волжском склоне, склонах под набережной Федоровского, склонах Похвалинского и Окского съездов.

Все работы необходимо выполнить до 25 декабря. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 14,6 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Нижнего Новгорода.

Напомним, в апреле 2016 года оползень произошел в районе метромоста в Нижнем Новгороде.