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Более 14,5 млн рублей планирует направить горадминистрация на содержание склонов в Нижнем Новгороде в 2017 году

20 апреля 2017 17:06  [256] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Более 14,5 млн рублей планирует направить городская администрация на содержание склонов в Нижнем Новгороде в 2017 году. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, администрация объявила электронный аукцион на право выполнения работ, которые также будут включать содержание противооползневых и берегоукрепительных сооружений инженерной защиты и гидротехнических тоннелей. Торги назначены на 10 мая.

Как отмечается в документации, речь идет о склонах Зеленского съезда, Лыковой дамбе, склонах под Нижегородским кремлем, под Верхневолжской набережной и над Нижневолжской набережной, склонах Александровского сада, Волжском склоне, склонах под набережной Федоровского, склонах Похвалинского и Окского съездов.

Все работы необходимо выполнить до 25 декабря. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 14,6 млн рублей. Источник финансирования - бюджет Нижнего Новгорода.

Напомним, в апреле 2016 года оползень произошел в районе метромоста в Нижнем Новгороде.

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