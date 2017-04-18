ФАС РФ запросила от нижегородского УФАС передачу дела в отношении МТС об изменении тарифов без предупреждения Бизнес

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ запросила от управления ФАС (УФАС) по Нижегородской области передачу дела в отношении ПАО "МТС", подозреваемого в изменении тарифных планов в одностороннем порядке. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.



Поясняется, что нижегородское управление возбудило дело по признакам нарушения закона "О защите конкуренции" в отношении МТС на основании того, что компания осуществляла изменения тарифных планов в одностороннем порядке, а также в одностороннем порядке расторгала с гражданами договоры на оказание услуг связи.



Дело в нижегородском УФАС возбуждено 20 января 2017 года, позже от ФАС РФ поступило поручение о передаче материалов этого дела на рассмотрение в федеральный орган.



"Во исполнение указанного поручения 21 апреля 2017 года дело будет передано в ФАС России для дальнейшего рассмотрения", - сообщает пресс-служба УФАС.