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Происшествия

Эвакуация 20 нижегородцев потребовалась из-за пожаров в домах 20 апреля

21 апреля 2017 10:06  [133] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Эвакуация почти 20 жителей Нижегородской области потребовалась из-за пожаров в домах 20 апреля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России 21 апреля.

Уточняется, что в 01:46 поступило сообщение о пожаре в квартире дома на ул. Чернышевского в г.Семенов. Когда прибыли первые пожарные подразделения, горело имущество в одной из квартир, а в квартире и на лестничной клетке создалось сильное задымление.

Пожарные эвакуировали 14 человек, в том числе троих детей. Никто из них не пострадал. Спасен хозяин квартиры, безработный мужчина, 1980 г.р. Его госпитализировали в Семеновскую ЦРБ с отравлением угарным газом. В результате пожара огонь повредил диван и внутреннюю отделка комнаты на общей площади 4 кв.м. Причиной пожара стала неосторожность при курении.

Подобный пожар произошел около половины восьмого вечера в квартире жилого дома в пер. Западный в г.о.г.Дзержинск. Прибывшие к месту вызова пожарные эвакуировали по лестничным маршам пятерых человек, в том числе одного ребенка. Хозяин квартиры, мужчина, 1978 г.р. был спасен.

В результате пожара обгорело домашнее имущество на кухне площади 1 кв.м. Причиной пожара стало неосторожность при курении хозяина квартиры.

Неисправность электропроводки транспортного средства стала причиной пожара в селе К-Пожарки Сергачского района. Сообщение о нем поступило в 02:15. Обгорел автомобиль "Мерседес" на площади 4 кв.м.

Ещё один пожар из-за неисправности транспортного средства произошел в Сормовском районе областного центра на ул. Зайцева. Сообщение о нем поступило в 07:01. В результате пожар обгорел "Форд Фокус" на площади 3 кв.м.

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Теги:
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