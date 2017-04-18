Нижегородец приговорен к двум годам условно за экстремистские комментарии в соцсети Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец приговорен к двум годам условно за экстремистские комментарии в соцсети. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 21 апреля 2017 года.

Согласно информации, подсудимый разместил странице сообщества "Кстати..." (новости Нижнего Новгорода) в социальной сети "ВКонтакте" комментарий к видеоролику "Неизвестные люди зверски избили уроженца Турции и попытались его сжечь". Экспертиза установила, что этот комментарий содержит призыв к насильственным действиям и унижению достоинства человека по национальному признаку (представителей народов Кавказа Закавказья, Средней Азии, в том числе турецкого народа).

Действия подсудимого квалифицированы по ч.1 ст.282 УК РФ. Ленинский районный суд признал мужчину виновным и приговорил к двум годам условно с испытательным сроком три года. При вынесении приговора суд учел явку с повинной и другие смягчающие обстоятельства. Приговор не вступил в законную силу.