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Горадминистрация планирует отменить пять муниципальных маршрутов в Нижнем Новгороде в 2017 году. Об этом сообщается в документах на официальном сайте администрации.
Согласно опубликованной информации, в 2017 году будут отменены маршруты №№7, 20, 38, 58. Из муниципальных в межмуниципальные маршруты по нерегулируемым тарифам (частные) планируется перевести маршруты №№4, 23, 53А, 53Б.
Кроме того, администрация намерена изменить маршруты 25 муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев №№1, 2, 5, 9, 12, 16, 27, 28, 30, 32, 41, 52, 56, 57, 61, 68, 69, 77, 80, 85, 8 (троллейбус), 15 (троллейбус), 25 (троллейбус), 18 (трамвай), 22 (трамвай).
Документ в срок с 19 апреля по 19 мая 2017 года проходит оценку регулирующего воздействия.
Полный текст документа можно скачать здесь.
Изменения маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам:
|
№ п/п
|
№ маршрута
|
Изменение пути следования /
наименование конечных пунктов
|
Класс транспортных средств
|
1
|
1
|
Без изменений/
пл.Минина и Пожарского – а/в Щербинки
|
Большой
|
2
|
2
|
Без изменений/
м/р Верхние Печеры – а/в Щербинки
|
Большой,
Особо большой
|
3
|
5
|
Продление от ул.Черниговской до площади Горького/
Подновье – пл.Горького
|
Средний
|
4
|
9
|
Изменение (от ст.Варя до Мещерского озера – по ул. Бурнаковской, от метромоста до пл. Минина – по ул. Горького, пл.Свободы, ул.Варварской)/
Красное Сормово – пл.Минина и Пожарского
|
Большой
|
5
|
12
|
Изменение (от ул.Циолковского до ул.Рябцева – по ул. Мирошникова, ул.Чаадаева, ул.Ярошенко)/
ЗКПД-4 – а/в Щербинки
|
Большой
|
6
|
16
|
Продление от а/с "Сенная" до площади Горького по ул. Белинского, ул.Горького; изменение (от пл. Советской до ул. Бринского – по ул.Васюнина, ул.Ивлиева)/
пл.Горького – м/р Кузнечиха-2
|
Средний
|
7
|
27
|
Без изменений/
Высоково – ул.Артельная
|
Средний
|
8
|
28
|
Изменение (от пл.Лядова по ул. Большой Покровской до пл.Горького)/
Щелоковский хутор - пл.Горького
|
Средний
|
9
|
30
|
Без изменений/
Черепичный – пл.Горького
|
Средний
|
10
|
32
|
Изменение (от ул.Мончегорской до ул.Космической)/
ул.Космическая – ул.Дружаева
|
Большой
|
11
|
41
|
Продление от м/р Кузнечиха-2 по ул. Рокоссовского, ул. Сахарова до м/р Цветы; изменение (от ул. Пролетарской до ул.Советской – по ул.Карла Маркса, ул. Бетанкура)/
Мещерское озеро – м/р Цветы
|
Средний
|
12
|
52
|
Изменение (от ул.Пролетарской до Канавинского моста – по ул. Акимова, ул. Бетанкура, ул. Самаркандской, от ул.Родионова до ул.Деловой)/
Мещерское озеро – ул.Деловая
|
Средний
|
13
|
56
|
Продление от ст. Петряевка до аэропорта; изменение (от 52 квартала до ст.м "Кировская" – по пр.Молодежному в обе стороны)/
Аэропорт – Красное Сормово
|
Большой
|
14
|
57
|
Изменение (от ул. Чаадаева по ул.Рябцева до конечного остановочного пункта "Московское шоссе")/
Московское шоссе – ул.Дубравная
|
Большой
|
15
|
61
|
Изменение (от ул.Лопатина до м/р Верхние Печеры – по ул. Верхне-Печерской, ул.Богдановича)/
ул.Долгополова – м/р Верхние Печеры
|
Средний
|
16
|
68
|
Продление от пл.Свободы до пл.Минина и Пожарского/
ул.Космическая – пл.Минина и Пожарского
|
Большой,
Особо большой
|
17
|
69
|
Продление от ул.Янки Купалы до м/р Юг, от ул.Пролетарской до м/р Седьмое небо/
м/р Юг – м/р Седьмое небо
|
Большой
|
18
|
77
|
Изменение (от ул. Сазанова до ст. м "Кировская" – по ул. Янки Купалы, Южному шоссе, ул. Веденяпина)/
ул.Космическая – м/р Щербинки
|
Большой
|
19
|
80
|
Изменение (от ул.Ванеева по ул.Сахарова до м/р Цветы)/
ул.Долгополова – м/р Цветы
|
Средний
|
20
|
85
|
Изменение (от ст. Мыза до пл.Советской – по ул. 40 лет Октября, ул. Полярной, ул.Сахарова, ул.Ванеева)/
м/р Соцгород-2 – м/р Верхние Печеры
|
Большой
|
21
|
8 (тл)
|
Изменение (от ст. Варя по Сормовскому шоссе, Московскому шоссе до Московского вокзала)/
ул.Дубравная – Московский вокзал
|
Большой
|
22
|
15 (тл)
|
Продление от Московского вокзала по ул.Мурашкинской, Мещерскому бульвару до Мещерского озера/
ст. Чаадаево – Мещерское озеро
|
Большой
|
23
|
25 (тл)
|
Сокращение до Московского вокзала/
ул.Архангельская – Московский вокзал
|
Большой
|
24
|
18 (тр)
|
Продление от Лапшихи до ул.Ивлиева
|
Большой
|
25
|
22 (тр)
|
Продление от ст. м Автозаводская по ул.Новикова-Прибоя, ул.Аксакова, ул.Дружбы, ул.Дачной, ул.Спортивной, ул.Чкалова до Московского вокзала
|
Большой
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