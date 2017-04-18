Горадминистрация планирует отменить пять муниципальных маршрутов в Нижнем Новгороде в 2017 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Горадминистрация планирует отменить пять муниципальных маршрутов в Нижнем Новгороде в 2017 году. Об этом сообщается в документах на официальном сайте администрации.



Согласно опубликованной информации, в 2017 году будут отменены маршруты №№7, 20, 38, 58. Из муниципальных в межмуниципальные маршруты по нерегулируемым тарифам (частные) планируется перевести маршруты №№4, 23, 53А, 53Б.



Кроме того, администрация намерена изменить маршруты 25 муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев №№1, 2, 5, 9, 12, 16, 27, 28, 30, 32, 41, 52, 56, 57, 61, 68, 69, 77, 80, 85, 8 (троллейбус), 15 (троллейбус), 25 (троллейбус), 18 (трамвай), 22 (трамвай).



Документ в срок с 19 апреля по 19 мая 2017 года проходит оценку регулирующего воздействия.

Полный текст документа можно скачать здесь.

Изменения маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам: