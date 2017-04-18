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21 апреля 2017 12:54  [462] Горадминистрация планирует отменить пять муниципальных маршрутов в Нижнем Новгороде в 2017 году
Общество

Горадминистрация планирует отменить пять муниципальных маршрутов в Нижнем Новгороде в 2017 году

21 апреля 2017 12:54  [462] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Горадминистрация планирует отменить пять муниципальных маршрутов в Нижнем Новгороде в 2017 году. Об этом сообщается в документах на официальном сайте администрации.

Согласно опубликованной информации, в 2017 году будут отменены маршруты №№7, 20, 38, 58. Из муниципальных в межмуниципальные маршруты по нерегулируемым тарифам (частные) планируется перевести маршруты №№4, 23, 53А, 53Б.

Кроме того, администрация намерена изменить маршруты 25 муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев №№1, 2, 5, 9, 12, 16, 27, 28, 30, 32, 41, 52, 56, 57, 61, 68, 69, 77, 80, 85, 8 (троллейбус), 15 (троллейбус), 25 (троллейбус), 18 (трамвай), 22 (трамвай).

Документ в срок с 19 апреля по 19 мая 2017 года проходит оценку регулирующего воздействия.

Полный текст документа можно скачать здесь.

Изменения маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам:

№ п/п

№ маршрута

Изменение пути следования /

наименование конечных пунктов

Класс транспортных средств

1

1

Без изменений/

пл.Минина и Пожарского – а/в Щербинки

Большой

2

2

Без изменений/

м/р Верхние Печеры – а/в Щербинки

Большой,

Особо большой

3

5

Продление от ул.Черниговской до площади Горького/

Подновье – пл.Горького

Средний

4

9

Изменение (от ст.Варя до Мещерского озера – по ул. Бурнаковской, от метромоста до пл. Минина – по ул. Горького, пл.Свободы, ул.Варварской)/

Красное Сормово – пл.Минина и Пожарского

Большой

5

12

Изменение (от ул.Циолковского до ул.Рябцева – по ул. Мирошникова, ул.Чаадаева, ул.Ярошенко)/

ЗКПД-4 – а/в Щербинки

Большой

6

16

Продление от а/с "Сенная" до площади Горького по ул. Белинского, ул.Горького; изменение (от пл. Советской до ул. Бринского – по ул.Васюнина, ул.Ивлиева)/

пл.Горького – м/р Кузнечиха-2

Средний

7

27

Без изменений/

Высоково – ул.Артельная

Средний

8

28

Изменение (от пл.Лядова по ул. Большой Покровской до пл.Горького)/

Щелоковский хутор - пл.Горького

Средний

9

30

Без изменений/

Черепичный – пл.Горького

Средний

10

32

Изменение (от ул.Мончегорской до ул.Космической)/

ул.Космическая – ул.Дружаева

Большой

11

41

Продление от м/р Кузнечиха-2 по ул. Рокоссовского, ул. Сахарова до м/р Цветы; изменение (от ул. Пролетарской до ул.Советской – по ул.Карла Маркса, ул. Бетанкура)/

Мещерское озеро – м/р Цветы

Средний

12

52

Изменение (от ул.Пролетарской до Канавинского моста – по ул. Акимова, ул. Бетанкура, ул. Самаркандской, от ул.Родионова до ул.Деловой)/

Мещерское озеро – ул.Деловая

Средний

13

56

Продление от ст. Петряевка до аэропорта; изменение (от 52 квартала до ст.м "Кировская" – по пр.Молодежному в обе стороны)/

Аэропорт – Красное Сормово

Большой

14

57

Изменение (от ул. Чаадаева по ул.Рябцева до конечного остановочного пункта "Московское шоссе")/

Московское шоссе – ул.Дубравная

Большой

15

61

Изменение (от ул.Лопатина до м/р Верхние Печеры – по ул. Верхне-Печерской, ул.Богдановича)/

ул.Долгополова – м/р Верхние Печеры

Средний

16

68

Продление от пл.Свободы до пл.Минина и Пожарского/

ул.Космическая – пл.Минина и Пожарского

Большой,

Особо большой

17

69

Продление от ул.Янки Купалы до м/р Юг, от ул.Пролетарской до м/р Седьмое небо/

м/р Юг – м/р Седьмое небо

Большой

18

77

Изменение (от ул. Сазанова до ст. м "Кировская" – по ул. Янки Купалы, Южному шоссе, ул. Веденяпина)/

ул.Космическая – м/р Щербинки

Большой

19

80

Изменение (от ул.Ванеева по ул.Сахарова до м/р Цветы)/

ул.Долгополова – м/р Цветы

Средний

20

85

Изменение (от ст. Мыза до пл.Советской – по ул. 40 лет Октября, ул. Полярной, ул.Сахарова, ул.Ванеева)/

м/р Соцгород-2 – м/р Верхние Печеры

Большой

21

8 (тл)

Изменение (от ст. Варя по Сормовскому шоссе, Московскому шоссе до Московского вокзала)/

ул.Дубравная – Московский вокзал

Большой

22

15 (тл)

Продление от Московского вокзала по ул.Мурашкинской, Мещерскому бульвару до Мещерского озера/

ст. Чаадаево – Мещерское озеро

Большой

23

25 (тл)

Сокращение до Московского вокзала/

ул.Архангельская – Московский вокзал

Большой

24

18 (тр)

Продление от Лапшихи до ул.Ивлиева

Большой

25

22 (тр)

Продление от ст. м Автозаводская по ул.Новикова-Прибоя, ул.Аксакова, ул.Дружбы, ул.Дачной, ул.Спортивной, ул.Чкалова до Московского вокзала

Большой

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