Движение транспорта изменится в Нижнем Новгороде в связи с подготовкой к Параду Победы Общество

Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта изменится в Нижнем Новгороде в связи с подготовкой к Параду Победы. Об этом сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, в связи с подготовкой к проведению военного парада в честь Дня Победы 22, 23, 29 и 30 апреля 2017 года с 10:00 до 15:00 движение транспорта по пл. Минина и Пожарского (на участке от памятника Валерию Чкалову до ул.Варварской) будет организовано с объездом зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

С 24 апреля по 27 апреля 2017 года, а также 29 апреля 2017 года с 10:00 до 15:00 движение транспорта по набережной Гребного канала (на участке от дома №10 по ул. Красная Слобода до д. №112а по ул. Слобода Печеры) будет организовано с объездом зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

С 10:00 до 15:00 3 мая, с 10:00 до 15:00 5 мая, с 9:00 до 14:00 7 мая движение транспорта по пл.Минина и Пожарского (на участке от памятника Валерию Чкалову до ул. Большой Покровской), улицам Ульянова, Минина (на участках от пл. Минина и Пожарского до ул. Пискунова), Верхневолжской набережной (на участке от пл.Минина и Пожарского до пл.Сенной), ул.Пискунова (на участке от ул. Ульянова до Верхневолжской набережной) будет организовано с объездом зоны проведения мероприятия по прилегающим улицам.

Центром организации дорожного движения совместно с отделом ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду в период подготовки и проведения репетиций военного парада будет организовано перемещение транспортных средств, припаркованных в зоне проведения мероприятий.

22 и 23 апреля, 29 и 30 апреля с 10:00 до 15:00 движение автобусов маршрутов №№4, 19, 45, 52, 90, Т-2, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, следующих от Зеленского съезда в направлении пл. Сенной, будет организовано по ул. Ульянова, ул. Пискунова, ул. Минина и далее по маршрутам. В обратном направлении движение организовать по ул. Минина, ул. Пискунова, ул. Варварской, пл. Минина и Пожарского и далее по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№40, 58, Т-60, Т-69, Т-85, Т-97, Т-98, следующих от пл. Свободы в направлении пл. Сенной, будет организовано по ул. Варварской, ул. Ульянова, ул. Пискунова, ул. Минина и далее по маршрутам. В обратном направлении - по ул. Минина, ул. Пискунова, ул. Варварской, пл. Минина и Пожарского и далее по маршрутам.

Движение автобусов маршрута №Т-31, следующих от пл. Сенной в направлении пл. Минина и Пожарского, будет организовано по ул. Минина, ул. Пискунова, ул. Варварской, пл. Минина и Пожарского. В обратном направлении - по ул. Ульянова, ул. Пискунова, ул. Минина и далее по маршруту.

Разворот автобусов маршрутов №№1, 68, Т-4, Т-31 будет временно организован на пл. Минина и Пожарского в районе ул. Большой Покровской.

Для автобусов маршрутов №№4, 19, 40, 45, 52, 58, 90, следующих в направлении пл. Сенной, временно вводится остановка в районе дома №1 по ул. Ульянова.

С 24 по 27 апреля и 29 апреля с 10:00 до 15:00 движение автобусов маршрута №5 будет временно прекращено.

С 10:00 до 15:00 3 мая, с 10:00 до 15:00 5 мая, с 9:00 до 14:00 7 мая движение трамваев маршрута №2, следующих от остановки "Черный Пруд" по улице Ильинская, будет временно организовано по ул. Белинского, ул. Ошарской, ул. Кузнечихинской до остановки "Лапшиха". В обратном направлении по той же схеме.

Путь следования автобусов маршрутов №№1, 68, Т-4, троллейбусов маршрута №№9, 13, 17, 31 будет временно сокращен до пл. Свободы, автобусов маршрута № Т-31 - до улицы Пискунова.

Движение автобусов маршрутов №№4, 19, 52, 90, Т-2, Т-24, Т-40, Т-45, Т-90, следующих от Канавинского моста в направлении пл. Сенной, будет временно организовано по Похвалинскому съезду, ул. Маслякова, пл. Горького, ул. Горького, пл. Свободы, ул. Белинского и далее по маршрутам. В обратном направлении - по ул. Белинского, пл. Свободы, ул. Горького, пл. Горького, ул. Большой Покровской, Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№3, 38, 61, Т-6, Т-7, Т-34, Т-41, Т-71, Т-72, Т-171, следующих от Канавинского моста в направлении пл. Свободы, будет временно организовано по Похвалинскому съезду, ул. Маслякова, пл. Горького, ул. Горького, пл. Свободы и далее по маршрутам. В обратном направлении - по ул. Горького, пл. Горького, ул. Большой Покровской, ул. Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее по маршрутам.

Движение автобусов маршрутов №№40, 58, Т-60, Т-69, Т-85, Т-97, Т-98, следующих от пл. Свободы в направлении пл. Сенной, будет временно организовано по ул. Белинского и далее по маршрутам. В обратном направлении - по той же схеме.

Движение автобусов маршрута №45, следующих от пл. Горького в направлении площади Сенной, будет временно организовано по ул. Горького, пл. Свободы, ул. Белинского и далее по маршруту. В обратном направлении по той же схеме.

Автобусы маршрута №Т-47 проследуют от Канавинского моста в направлении площади Лядова, по Похвалинскому съезду, ул. Маслякова, пл. Горького, ул. Большой Покровской, пл. Лядова и далее по маршруту. В обратном направлении - по ул. Большой Покровской, пл. Горького, ул. Большой Покровской, ул. Малой Покровской, Похвалинскому съезду и далее по маршруту.

Автобусы маршрута №Т-51 проследуют от ул. Ванеева в направлении ул. Черниговской по пл. Свободы, ул. Горького, пл. Горького, ул. Большой Покровской, ул. Малой Покровской, Похвалинскому съезду, пл. Благовещенской, Нижневолжской набережной, ул. Черниговской. В обратном направлении - по ул. Черниговской, Похвалинскому съезду, ул. Маслякова, пл. Горького, ул. Горького, пл. Свободы и далее по маршруту.

Для автобусов маршрутов №№3, 4, 19, 38, 40, 45, 52, 58, 61, 90 будет введены временные остановки в местах существующих остановочных пунктов по пути следования.