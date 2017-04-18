Организаторы изготовят для XII велопробега "Дорога Минина" футболки с цитатами царей и Владимира Путина Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Регистрация участников XII Открытого велопробега "Дорога Минина" стартовала в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона 21 апреля 2017 года.

Велопробег пройдет 21 мая. Согласно информации, в 2017 году он станет благотворительным. Средства в размере 10% от организационного взноса (за вычетом налоговых платежей) пойдут на благоустройство надгробия на могиле Кузьмы Минина в Михайло-Архангельском соборе Нижегородского кремля. Во время стоянки участники велопробега изберут Наблюдательный совет по контролю за расходованием благотворительных средств.

Также отмечается, что "высказывания первых лиц страны, поклонившихся памяти прославленного нижегородца, найдут творческое отражение в фирменном стиле футболок участников велопробега". При регистрации участники велопробега могут выбрать футболку со словами Петра I, Николая I, Александра III, Николая II, Владимира Путина. В связи с этим организаторы обращаются к участникам, желающим получить оригинальную футболку, зарегистрироваться до 30 апреля, чтобы было время на изготовление.

Традиционно маршрут велопробега пройдет по пути первого этапа движения Нижегородского ополчения 1612 года: Нижний Новгород – Балахна. Общая протяженность маршрута составляет 63 километра

К участию приглашаются все, кто чтит гражданский подвиг предков, катается на велосипеде и достиг возраста 18 лет. Лицам, пожелавшим принять участие в велопробеге, необходимо познакомиться с условиями проведения акции, и пройти электронную регистрацию на сайте www.dorogaminina.ru.

Напомним, в 2016 году в велопробеге приняли участие более двух тысяч человек.

СПРАВКА:

Велопробег проводится Фондом "Нижегородский Кремль" при поддержке правительства Нижегородской области, Нижегородского областного объединения организаций профсоюзов "Облсовпроф", Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, Фонда памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая. Генеральный партнер велопробега – компания "ЛУКОЙЛ".