Более 100 компаний примут участие в выставке "СадExpo - Весна" на "Нижегородской ярмарке" 26-29 апреля Общество

Нижегородская ярмарка Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 100 компаний примут участие в выставке "СадExpo - Весна" на "Нижегородской ярмарке" 26-29 апреля 2017 года. Об этом сообщает ВЗАО "Нижегородская ярмарка" 21 апреля.



Участниками выставки станут представители сельских хозяйств и индивидуальных предпринимателей из Краснодарского края, республик Коми, Татарстан, Удмуртия, а также Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калужской, Кировской, Псковской, Самарской, Саратовской областей. Они дадут советы посетителям выставки о том, как правильно и своевременно организовать подготовительные работы на садовом участке, тем самым провести дачный сезон максимально комфортно и собрать богатый урожай.



Экспозиция разместится в павильоне №2 и на уличных площадях и охватит широкий спектр товаров и услуг, необходимых для организации работы и отдыха на садовом участке. В их числе - саженцы деревьев и кустарников, посадочный материал, средства повышения урожайности, садовый инвентарь, теплицы, спецодежда, дизайнерские решения для ландшафта, беседки, бани и многое другое.



"Выставка "СадExpo" известна своей практической направленностью: посетители могут получить консультации по посадке культур, уходу за растениями, зонированию дачного участка и другим вопросам непосредственно на стендах участников. Вместе с тем, неотъемлемой частью проекта является насыщенная деловая программа, затрагивающая самые актуальные проблемы отрасли", - говорится в сообщении.



Поясняется, что в ней принимают участие как рядовые посетители выставки, так и профессионалы отрасли, способные провести объективный комплексный анализ вопросов, находящихся в центре внимания садоводов и огородников.



По традиции участником выставки станет Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия, преподаватели которой проведут лекции, посвященные особенностям содержания определенных видов растений, ухода за садовым участком, использования новых технологий в садоводстве. Особое внимание будет уделено теме вредителей.



Представители "Россельхозцентра" - государственного учреждения, оказывающего услуги в области растениеводства, в том числе, для садоводов – поделятся своим опытом по вопросу защиты овощных и плодовых культур от вредителей, болезней и сорняков (26 апреля, 10:30, конференц-зал павильона №2), а также расскажут о требованиях нормативных документов для семенного и посадочного материала овощных и плодовых культур (28 апреля, 10:50, конференц-зал павильона №2).



Разъяснительную работу на выставке проводят Федеральная кадастровая палата Росреестра по Нижегородской области и управление Росреестра по Нижегородской области. На стендах №3, 4 все заинтересованные смогут получить исчерпывающие сведения относительно нововведений в законодательстве в сфере кадастрового учета и регистрации прав на объекты капитального строительства, государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, определения кадастровой стоимости и рассмотрения споров о результатах ее определения.



Клуб природного земледелия "Плодородие" организует семинары по основам природного земледелия (27 апреля, 12:00, конференц-зал павильона №2) и способам защиты сада без химии (28 апреля, 12:00, конференц-зал павильона №2).



Ландшафтному дизайну будет посвящен блок мероприятий деловой программы. Ландшафтный центр "Проекты Русского сада" - новый участник выставки - проведет семинары в конференц-зале павильона №2. Первый семинар – "Пять принципов создания здорового сада. Сад. Мини-парк в черте города" (27 апреля, 12:00); второй – "Пример создания композиции в природной стилистике с использованием компьютерной программы" (28 апреля, 10:00).



Впервые в рамках выставки "СадExpo" пройдет круглый стол "Городской ландшафтный дизайн как бизнес и социальная политика", организатор - архитектурно-ландшафтный центр "Архиленд" (27 апреля, 14:00, конференц-зал павильона №2). Его участниками станут представители законодательных и исполнительных органов власти, общественных организаций, интернет-площадок, ландшафтные архитекторы и дизайнеры, компании, осуществляющие свою деятельность в сфере благоустройства, политики, журналисты, ученые, члены общественного совета. В центре обсуждения окажутся вопросы реализации проектов, направленных на озеленение и благоустройство Нижнего Новгорода, развития законодательной поддержки подобных инициатив, также на обсуждение будет вынесена тема состояния города в преддверии значимых международных событий, в частности Чемпионата мира по футболу 2018 года, и другие.



Также сообщается, что организаторы выставки пригласили к участию Ручной зоопарк, который также разместится в павильоне №2.



Параллельно с выставкой "СадExpo" на Нижегородской ярмарке пройдут еще два проекта. В павильоне №2 исправительные учреждения Нижегородской области продемонстрируют более 500 единиц серийно выпускаемой продукции, а так же опытные и перспективные разработки, в том числе широкий спектр товаров народного потребления: изделия из дерева и металла, швейные изделия, сувенирную продукцию и многое другое в рамках выставки-ярмарки "Острожный привоз".



Еще одна выставка – "Продуктовый мир", пройдет в павильоне №3. Там будут представлен широкий ассортимент мясной, рыбной и молочной продукции, полуфабрикатов, кондитерских изделий, соусов и приправ, алкогольных и безалкогольных напитков, продуктов пчеловодства.