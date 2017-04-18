Уголовное дело возбуждено по факту гибели двухлетнего ребенка на пожаре в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двухлетнего ребенка на пожаре в Нижегородской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в п. Ковернино днем 20 апреля 25-летняя женщина ушла в детский садик за трехлетним ребенком, оставив младшего сына одного в доме. Около 16:40 ей позвонила по телефону соседка и сообщила, что ее дом загорелся. В результате пожара малолетний мальчик погиб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). С целью установления причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза. Для установления причин смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Отмечается, что дом, в котором проживала семья, деревянный, оборудован печным отоплением. Мать погибшего мальчика характеризуется положительно, находится в декретном отпуске. Семья, в которой произошла трагедия, полная.