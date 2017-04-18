Нижегородский кикбоксер Артем Пашпорин выиграл турнир в Китае 23 апреля Спорт

Нижегородский кикбоксер Артем Пашпорин выиграл турнир в Китае 23 апреля Фото: Бойцовский клуб "Панчер"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородский кикбоксер Артем Пашпорин добился победы на турнире KunlunFight, который состоялся в Китае 23 апреля. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил тренер и менеджер спортсмена Максим Виноградов.

В рамках полуфинала турнира-четверки Пашпорин встретился с японским кикбоксером Ючиро Нагашимой по прозвищу "Девчонка ". Эпатажный соперник, который любит выходить на бои в женских платьях, не смог смутить Артема Пашпорина и, спустя четыре минуты боя отправился в нокаут.

"В первом раунде Артем нашел слабые места в обороне соперника, атакуя мощными ударами рук. А во втором Пашпорин не оставил Нагашими никаких шансов и трижды отправил японца в нокдаун. После чего рефери остановили бой" – рассказал Виноградов.



В финале Пашпорина ждал известный спортсмен из Таиланда, прошлогодний финалист Гран-При KunlunFight Джомтонг Чуваттана. На этот раз поединок продлился все отведенные на него три раунда, но победа Артема вновь не вызвала сомнений.

"Еще в первом раунде Артем потряс соперник очень сильным ударом с правой руки, но добить Джомтонга не смог. Тем не менее, и второй, и третий раунды Пашпорин отбоксировал уверенно и выиграл бой единогласным решением судей " – прокомментировал выступление своего подопечного Максим Виноградов.



Победа в турнире позволила Артему Пашпорину выйти в следующую стадию Гран-При KunlunFight. Дата очередного боя и имена предстоящих соперников пока неизвестны, но, по словам Максима Виноградова, следующий этап Гран-При пройдет не раньше осени.



Кроме того, тренер Пашпорина рассказал, что российский атлет летом может выступить на крупном турнире MAS в Таиланде, участниками которого в том числе станут суперзвезды кикбоксинга и муай тай Буакав Банчамек и Йодсанклай Фаиртекс.