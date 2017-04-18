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Общество

Нижегородское правительство вводит особый противопожарный режим в регионе с 28 апреля

24 апреля 2017 11:19  [244] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области вводит особый противопожарный режим в регионе с 28 апреля 2017 года. Об этом сообщается в документах кабмина.

Особый противопожарный режим на введен территории области, в том числе на землях лесного фонда. На этот период при наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах, в частности, запрещено разводить костры, готовить пищу с использованием углей. Само посещение лесов также запрещено, кроме случаев проезда по дорогам общего пользования, а также специальных случаев, обусловленных выполнением служебного задания.

Режим будет действовать до постановления о его отмене.

Напомним, в 2016 году противопожарный режим действовал с 14 апреля по 4 октября.

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