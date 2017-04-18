Администрация Нижнего Новгорода обещает отремонтировать "Театральную" лестницу Общество

Театральная лестница Фото: autotravel-nn

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода обещает отремонтировать "Театральную" лестницу. Об этом журналистам сообщил нижегородский сити-менеджер Сергей Белов после оперативного совещания 24 апреля 2017 года.

Журналисты выразили недовольство состоянием лестницы на Зеленском съезде, подчеркнув, что выглядит она как "после ядерной войны". Сергей Белов отметил, что "про эту лестницу администрация знает, деньги на нее выделены, и в порядок она будет приведена".

Сроки ремонта лестницы глава администрации не уточнил, отметив, что он начнется после проведения конкурсной процедуры. По данным на 24 апреля соответствующий конкурс на сайте госзакупок не размещен.

Напомним, что в апреле 2016 года Гордума согласовала передачу одной из лестниц у Нижегородского кремля (из двух участков: один - от Ивановской башни до моста бывшего фуникулера, второй - от моста фуникулера до Северной башни) на баланс региона для ее ремонта.