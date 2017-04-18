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Общество

Администрация Нижнего Новгорода рассматривает возможность закупки электробусов

24 апреля 2017 13:27  [732] Общество
Электробус

Электробус

Фото: Белкоммунмаш

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода рассматривает возможность закупки электробусов. Об этом журналистам сообщил нижегородский сити-менеджер Сергей Белов после оперативного совещания 24 апреля 2017 года.

Он рассказал, что в ходе рабочей поездки в Минск он посетил предприятие, на котором производят электробусы. "Это транспорт, который передвигается на аккумуляторной батарейке, не дешевый, но экологически чистый. Нам предложили закупить их, используя лизинговую схему. Рассматриваем предложение. Будет сформирована рабочая группа, которая проанализирует, как эту технику можно использовать в Нижнем Новгороде", - отметил Белов.

Напомним, что горадминистрация планирует закупить 150 обычных автобусов в 2017 году.

СПРАВКА:
Электробус (электрический автобус) - автономное безрельсовое механическое транспортное средство, предназначенное для пассажиров, движимое с помощью тягового электропривода, электрическая энергия для которого запасается или хранится на борту в накопителе. Первый российский электробус был разработан в 2011 году инжиниринговой компанией Drive Electro на базе НефАЗ-5299 по заказу ООО "Лиотех" для нужд госкорпорации Росатом.

Также существует электробус производства ОАО "Белкоммунмаш" - троллейбус модели 43303 – это трехосный сочлененный низкопольный троллейбус с транзисторной системой управления на IGBT-модулях. Данная модель может быть оснащена дизель-генераторной установкой или накопителями энергии, которые обеспечат автономный ход и позволят эксплуатировать троллейбус на маршрутах как с контактной сетью, так и без нее.

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