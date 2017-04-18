Нижегородская администрация прорабатывает вопрос модернизации уличного освещения за счет МЧП Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация прорабатывает вопрос модернизации уличного освещения за счет муниципально-частного партнерства (МЧП). Об этом журналистам сообщил сити-менеджер Сергей Белов после оперативного совещания 24 апреля 2017 годв.

Он рассказал, что в городе планируется "увеличить процент работающих светоточек", в том числе – на бульварах Заречном и Юбилейном.

"Администрация также прорабатывает вопрос муниципально-частного партнерства в этой сфере, желающие есть. Предполагается, что мы будем закладывать средства на оплату электрической энергии, а компания возьмет на себя полностью весь ремонт и модернизацию систем наружного освещения", - рассказал Белов.

Сити-менеджер добавил, что "администрация должна все просчитать, и если МЧП будет выгодно для города – соответствующее решение будет принято".

Как пояснили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе горадминистрации, прибыль частная компания будет получать благодаря экономии при установке светодиодных светильников. "Ежегодно администрация закладывает определенную сумму средств на оплату электрической энергии. Сэкономленные средства при установке энергосберегающих светильников и будет получать инвестор", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что в бюджете Нижнего Новгорода на 2017 год на уличное освещение заложено 200 млн рублей.