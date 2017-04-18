Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОР в Сарове Нижегородской области Экономика

Дмитрий Медведев Фото: НИА "Нижний Новгород"

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития в Сарове Нижегородской области. Об этом сообщается в документах на сайте кабмина.

Подписанным 20 апреля 2017 года постановлением в ЗАТО Саров создаётся территория опережающего социально-экономического развития "Саров" (ТОР "Саров"), определены границы ТОР, виды экономической деятельности, при которых на этой территории действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объём капитальных вложений резидентов.

Установлено, что в ТОР "Саров" применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза.

Создание ТОР "Саров" в 2017–2020 годах будет финансироваться за счёт внебюджетных источников.

Также сообщается, что правительством Нижегородской области заключены соглашения о намерениях по реализации 19 инвестиционных проектов с потенциальными резидентами ТОР.

"По оценке минэкономразвития РФ, создание ТОР "Саров" обеспечит привлечение более 10 млрд рублей инвестиций. В результате реализации инвестиционных проектов будет создано не менее 1,8 тысяч рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды составят около 10 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее планировалось, что территория опережающего социально-экономического развития будет создана в Сарове в 2016 году.