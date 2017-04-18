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Общество

"Дорзнаксервис НН" демонтирует и установит дорожные знаки в Нижнем Новгороде в 2017 году

24 апреля 2017 16:28  [80] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "Дорзнаксервис НН" выполнит демонтаж и установку дорожных знаков в Нижнем Новгороде в 2017 году. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Согласно информации, компания стала единственным участником, подавшим заявку на аукцион, назначенный на 24 апреля. ООО "Дорзнаксервис НН" запросило за свои услуги 2,95 млн рублей при начальной (максимальной) стоимости контракта в 2,965 млн рублей. Аукционная комиссия приняла решение признать торги не состоявшимися. При этом ООО "Дорзнаксервис НН" стало победителем.

Напомним, по условиям контракта необходимо демонтировать 109 знаков и установить 617. Работы победителю конкурса нужно провести на 95 точках города.

Напомним также, что горадминистрация планирует отремонтировать дорожные знаки в Нижнем Новгороде к августу 2017 года. Победителем этого конкурса стало ООО "Бор-Сервис-АД", запросившее за свои услуги 795 тысяч рублей. Ремонту подлежат 290 дорожных знаков – как на стойках, так и на растяжках.

СПРАВКА:
Учредителями ООО "Дорзнаксервис НН" являются Николай Бочаров и Татьяна Жадаева. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности – строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

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