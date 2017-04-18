Банк "Открытие" предоставит Нижегородскому водоканалу кредит на 1,2 млрд рублей для модернизации объектов

Геннадий Жужлев и Александр Прохорчев
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Банк "Открытие" предоставит ОАО "Нижегородский водоканал" кредит на 1,2 млрд рублей для модернизации объектов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия 24 апреля 2017 года.
Как сообщает пресс-служба, сегодня стороны подписали соглашение о развитии долгосрочных партнерских отношений в рамках реализации инвестиционной программы "Модернизация". Подписи под документом поставили генеральный директор Нижегородского водоканала Александр Прохорчев и член правления, руководитель корпоративного блока банка "Открытие" Геннадий Жужлев.
Целью программы является обновление инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Нижнего Новгорода, снижение аварийности сетей, а также повышение энергоэффективности объектов ОАО "Нижегородский водоканал" и улучшение экологии Нижнего Новгорода. В рамках программы банк "Открытие" профинансирует проекты водоканала на сумму 1,23 млрд рублей.
Банк предоставит кредит несколькими траншами в рамках открытого лимита. Одним из ключевых проектов станет реконструкция сетей водоотведения и насосной станции хозяйственно-бытовой канализации для строящегося стадиона "Стрелка" в Нижнем Новгороде. Данные мероприятия проводятся в рамках подготовки города к Чемпионату Мира по футболу 2018 года.
"Главная цель проведения данных мероприятий – повышение надежности работы системы водоотведения Нижнего Новгорода. В настоящее время Нижегородский водоканал активно работает над реализацией проекта, и к 2018 году система водоотведения будет готова к увеличенным нагрузкам, в том числе во время проведения чемпионата", - сказал Александр Прохорчев.
"Мы рады принять участие в проектах, имеющих не только экономическую, но и большую социальную значимость для Нижегородской области. Банк "Открытие" рассматривает Нижний Новгород как один из ключевых регионов своего присутствия, а Нижегородский водоканал - как стратегического партнера, и мы надеемся на дальнейшее успешное продолжение нашего сотрудничества", - отметил Геннадий Жужлев.
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