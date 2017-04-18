Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Происшествия
24 апреля 2017 18:45  [49] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 20 апреля в Нижнем Новгороде 20-летнего Артема Даниленко
24 апреля 2017 16:21  [92] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в попытке изнасилования пенсионерки
24 апреля 2017 13:16  [113] Три велосипедиста пострадали в ДТП в Нижегородской области 23 апреля
24 апреля 2017 12:45  [105] Житель Семенова Нижегородской области приговорен к пяти годам за смертельный наезд на велосипедиста
24 апреля 2017 12:19  [121] Житель г. Павлово Нижегородской области подозревается в убийстве отца из-за нравоучений
24 апреля 2017 12:00  [109] Уголовное дело возбуждено в отношении порвавшего бушлат полицейскому жителя нижегородского села
24 апреля 2017 10:55  [192] Фура с находившимися в ней двумя автомобилями обгорела в Нижегородской области 23 апреля
24 апреля 2017 10:48  [124] Житель Нижегородской области получил более трех лет колонии за поджог жены
24 апреля 2017 10:32  [179] Три человека пострадали в результате столкновения Камаза с автобусом в Нижнем Новгороде 23 апреля
24 апреля 2017 10:25  [568] Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела младенца в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
Происшествия

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 20 апреля в Нижнем Новгороде 20-летнего Артема Даниленко

24 апреля 2017 18:45  [49] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 20 апреля 2017 года в Нижнем Новгороде 20-летнего Артема Даниленко. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".

Согласно информации, поиски начались после того, как молодой человек перестал выходить на связь. Позже полиция нашла его сумку, документы, телефон на берегу р. Оки около цирка (Канавинский район). Сейчас местонахождение юноши неизвестно.

Приметы пропавшего: среднее телосложение, рост 185 см, темные волосы, носит бороду. Был одет в кепку, темно-зеленую куртку, синие джинсы. Особые приметы: шрам на правой брови, родинка на носогубной складке слева.

Напомним, что в Нижнем Новгороде продолжаются поиски пропавшего на Горьковском море Федора Пнтюшина.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Маринс групп
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph