Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 20 апреля в Нижнем Новгороде 20-летнего Артема Даниленко Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего 20 апреля 2017 года в Нижнем Новгороде 20-летнего Артема Даниленко. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Волонтер".

Согласно информации, поиски начались после того, как молодой человек перестал выходить на связь. Позже полиция нашла его сумку, документы, телефон на берегу р. Оки около цирка (Канавинский район). Сейчас местонахождение юноши неизвестно.

Приметы пропавшего: среднее телосложение, рост 185 см, темные волосы, носит бороду. Был одет в кепку, темно-зеленую куртку, синие джинсы. Особые приметы: шрам на правой брови, родинка на носогубной складке слева.

Напомним, что в Нижнем Новгороде продолжаются поиски пропавшего на Горьковском море Федора Пнтюшина.