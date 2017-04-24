Нижегородское правительство планирует увеличить объемы строительства сельских дорог на треть в 2017 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство Нижегородской области планирует увеличить объемы строительства сельских дорог на треть в 2017 году по сравнению с показателями за 2016 год. Об этом министр транспорта и автомобильных дорог региона Александр Герасименко сообщил на заседании областного кабмина 25 апреля 2017 года.

По его словам, в текущем году план строительства дорог в сельских населенных пунктах составляет 45 км, что на 11 км больше, чем в 2016 году. В общей сложности, как отметил Герасименко, в Нижегородской области необходимо построить порядка 330 км дорог такой категории.

Министр сообщил, что ежегодно из областного бюджета на эти цели выделяется 450-500 млн рублей, кроме того присутствует федеральное софинансирование – около 10 млн рублей на один километр.

"Мы сейчас рассматриваем несколько проектов – в Большемурашкинском районе, Княгининском районе – для того, чтобы включить их на следующий год в федеральную целевую программу и снизить нагрузку на областной бюджет. Начать строить сразу большой объем сельских дорог сложно, потому что проектирование – это ответственность муниципалитета или же организаций, к объектам которых необходимо обеспечить подъезд с твердым покрытием", - пояснил Александр Герасименко.

Министр также добавил, что строительство сельских дорог является зоной ответственности областного минсельхоза, минтранс же занимается только подготовкой документации для Росавтодора.

Напомним, в феврале сообщалось, что правительство РФ выделит Нижегородской области более 700 млн рублей на дорожное хозяйство в 2017 году.

Напомним также, что Нижегородская область получила 1,2 млрд рублей на реализацию проекта "Безопасные и качественные дороги". Эти средства уже направлены в бюджет Нижнего Новгорода.