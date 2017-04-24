Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Общество
26 апреля 2017 12:06  [17] Реверсивное движение вводится на ряде дорог Нижегородской области с 27 апреля в связи с ремонтом
26 апреля 2017 11:54  [41] И.о. главы Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров обсудил с белорусским районом-побратимом вопросы ЖКХ
26 апреля 2017 11:11  [54] ГУ МЧС планирует наградить школьника из Выксы Нижегородской области за спасение утопающего
26 апреля 2017 10:33  [114] Нижегородская администрация планирует ввести маршрут "Бурнаковка – Цветы" вместо частного маршрута №72
26 апреля 2017 10:21  [705] Администрация Нижнего Новгорода выставила на торги восемь участков под ИЖС
26 апреля 2017 09:33  [125] "Эксперты: улица Рождественская рискует остаться без весенне-летних фестивалей" – анонс газеты "Нижегородский Рабочий"
26 апреля 2017 09:27  [95] Волжское пароходство открыло грузовую навигацию на Верхней Волге
26 апреля 2017 09:24  [98] Нижегородская администрация и горожане планируют высадить более 700 деревьев весной 2017 года
25 апреля 2017 19:12  [499] Разработчик презентовал комплексную транспортную схему Нижнего Новгорода
25 апреля 2017 18:48  [1984] Нижегородская администрация планирует провести конкурсы на новые частные маршруты в мае 2017 года
Общество

Администрация Нижнего Новгорода выставила на торги восемь участков под ИЖС

26 апреля 2017 10:21  [705] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода выставила на торги восемь участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом сообщается на официальном сайте горадминистрации.

Согласно опубликованной информации, четыре таких аукциона пройдут 26 мая 2017 года. В этот день администрация намерена продать земельные участки №№10 и 11 в пос. Березовая пойма (площадью 1 018 и 1 003 кв м соответственно, стоимостью – 927 и 913 тысяч рублей), в слободе Подновье (1 812 кв м за 2,9 млн рублей), а также сдать в аренду на 20 лет участок №9 по ул.Парышевской (858 кв м, размер ежегодной арендной платы - 185 тысяч рублей).

На 2 июня 2017 года назначены еще четыре аукциона по продаже участков под ИЖС: по ул.Новые Полянки, у дома 43б (площадь – 361 кв м, стоимость – 504 тысячи рублей), ул. Кима с восточной стороны от д.№59 (822 кв м, 1,1 млн рублей), в пос. Березовая Пойма, участок №1 (1 092 кв м, 994 тысячи рублей), ул. Землячки (484 кв м, 678 тысяч рублей).

Напомним, что 19 мая 2017 года пройдут торги на право заключения договора аренды земельного участка (ул.Ударная, д.8) под высотную застройку.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:

Фотофакт
Вывеску Горьковский театр кукол демонтировали для реставрации24 апреля 2017Вывеску "Горьковский театр кукол" демонтировали для реставрации

Андрей Репин

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph