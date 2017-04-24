Администрация Нижнего Новгорода выставила на торги восемь участков под ИЖС Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода выставила на торги восемь участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом сообщается на официальном сайте горадминистрации.



Согласно опубликованной информации, четыре таких аукциона пройдут 26 мая 2017 года. В этот день администрация намерена продать земельные участки №№10 и 11 в пос. Березовая пойма (площадью 1 018 и 1 003 кв м соответственно, стоимостью – 927 и 913 тысяч рублей), в слободе Подновье (1 812 кв м за 2,9 млн рублей), а также сдать в аренду на 20 лет участок №9 по ул.Парышевской (858 кв м, размер ежегодной арендной платы - 185 тысяч рублей).



На 2 июня 2017 года назначены еще четыре аукциона по продаже участков под ИЖС: по ул.Новые Полянки, у дома 43б (площадь – 361 кв м, стоимость – 504 тысячи рублей), ул. Кима с восточной стороны от д.№59 (822 кв м, 1,1 млн рублей), в пос. Березовая Пойма, участок №1 (1 092 кв м, 994 тысячи рублей), ул. Землячки (484 кв м, 678 тысяч рублей).



Напомним, что 19 мая 2017 года пройдут торги на право заключения договора аренды земельного участка (ул.Ударная, д.8) под высотную застройку.