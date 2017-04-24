ГУ МЧС планирует наградить школьника из Выксы Нижегородской области за спасение утопающего Общество

Дмитрий Абрамов Фото: Выксунский рабочий

ГУ МЧС планирует наградить школьника из Выксы Нижегородской области за спасение утопающего. Об этом сообщается на сайте ведомства 26 апреля 2017 года.

Согласно информации, около 16:00 18 апреля текущего года восьмиклассник из Туртапинской основной школы Выксунского городского округа Дмитрий Абрамов проезжал на велосипеде по улице Советскрй села Туртапка. Он услышал крик ребенка и увидел в глубоком водоеме тонущего мальчика. Школьник бросился на помощь, нырнул в ледяную воду и вытащил ребенка на берег. Спасенным оказался проживающий недалеко Иван Гаранин 2010 года рождения. После случившегося восьмиклассник привел ребенка домой и передал родителям.

"Информация о случившемся поступила директору школы от мамы спасенного Ивана. На общешкольном родительском собрании руководитель школы будущего первоклассника поблагодарила Галину Абрамову за благородный и смелый поступок сына", - отмечается в сообщении.

Сейчас в ГУ МЧС рассматривается вопрос о поощрении Дмитрия Абрамова.