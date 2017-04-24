Нижегородские оздоровительные лагеря планируют принять на 1% больше детей в 2017 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Оздоровительные лагеря Нижегородской области планируют принять около 210 тысяч детей в 2017 году. Об этом сообщила главный специалист отдела по вопросам допобразования регионального министерства образования Ольга Кирьянова на пресс-конференции 26 апреля.

По ее словам, летом текущего года в детских лагерях отдохнут около 210 тысяч человек (на 0,9% больше уровня 2016 года – 208 тысяч, – прим. НИА "Нижний Новгород"). "На подготовку 1,5 тысяч лагерей будет выделено порядка 88 млн рублей. Основная часть лагерей откроется 1 июня, приемка осуществляется с конца апреля до 25 мая. Кроме того, в регионе заработают более тысячи лагерей с дневным пребыванием на базе школ и ФОКов", - рассказала Ольга Кирьянова.

На пресс-конференции также была поднята тема бытовых условий пребывания детей в лагерях. Замначальника отдела надзора по гигиене детей управления Роспотребнадора по Нижегородской области Елена Калиберда отметила, что палаточные лагеря принимаются, только если в них есть медицинский работник и обеспечена непрерывная телефонная связь (напомним, в июле 2016 года во время сплава по реке Пижме Нижегородской области перестала выходить на связь тургруппа взрослых с детьми. Экспедиция была обнаружена в Кировской области на месте плановой остановки, – прим. НИА "Нижний Новгород").

"Бытовые условия каждого лагеря прописаны в реестре на сайте министерства образования", - добавила Ольга Кирьянова.

Напомним также, что в июне 2016 года, после трагедии на Сямозере в Карелии, прошли внеплановые проверки детских лагерей. Грубых нарушений проверки не выявили.