Дворы в девяти микрорайонах Нижнего Новгорода войдут в первый этап проекта "Формирование комфортной городской среды" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дворы в девяти микрорайонах Нижнего Новгорода войдут в первый этап проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщило управление по взаимодействию со СМИ горадминистрации 25 апреля 2017 года.

Согласно информации, вчера в Автозаводском и Канавинском районах Нижнего Новгорода состоялись публичные обсуждения проектов дворовых территорий, которые попали в первый этап пятилетнего федерального проекта.

На встречи пришли председатели советов многоквартирных домов, а также активные жители. Они познакомились с презентацией проекта благоустройства своих дворов, а потом составили список предложений, которыми хотели бы дополнить этот проект: например, изменить размеры парковки, переставить и поменять наполнение спортивных или детских площадок, оборудовать освещение пешеходных дорожек, поставить или переставить лавочки, установить ограждения.

"В Канавинском районе мы провели большую предварительную работу: анкетирование, опросы и встречи с жителями. Благоустройство дворов, запланированное на этот год, коснется примерно 17 тысяч канавинцев – это 75 многоквартирных домов", - сообщил заместитель главы администрации Канавинского района Анатолий Багров в ходе деловой игры, которая состоялась в школе №110.

Дворовая территория, благоустройство которой обсуждалось на встрече, достаточно большая: она находится в границах семи домов по улице Сергея Акимова и четырех домов по улице Карла Маркса, здесь проживают 2,5 тысячи нижегородцев. Участниками общественных обсуждений стали около 30 человек – в первую очередь председатели советов многоквартирных домов, заранее узнавшие мнения жильцов своего дома.

"На деловых играх мы показываем жителям предварительный проект благоустройства их двора. Сейчас они вправе внести любые изменения по размещению парковок, тротуаров, спортивных площадок. На основе этих предложений проект будет доработан, утвержден вместе с жителями, а затем уже подготовлена проектно-сметная документация. Всего в Нижнем Новгороде в этом году по такому принципу будут благоустроены дворы в девяти микрорайонах. Работы ориентировочно начнутся уже в июле", - пояснил заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства Роман Ухабин.

На благоустройство дворов в этом году из федерального и муниципального бюджетов выделен 331 млн рублей. Важная составляющая федерального проекта – участие самих жителей.

"Нижегородский регион не пошел по пути финансового участия жителей в благоустройстве своих дворов. В разных областях доля такого участия колеблется от 2% до 5%. В нашем случае предполагается участие трудом, чтобы в благоустроенном дворе не осталось ржавых входных дверей, разбитых контейнеров, запущенных палисадников. Также важно понимать, что все, что появится в обновленном дворе, в дальнейшем будет передано жителям и должно содержаться домоуправляющей компанией за счет текущих расходов многоквартирных домов. Жители должны сами для себя принять принципиальное решение: это будет наш двор, и мы будем ответственны за его состояние, вместе будем о нем заботиться", - отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, куратор проекта "Формирование комфортной городской среды" в регионе Владимир Солдатенков.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды", инициированный партией "Единая Россия", предполагает работу в двух направлениях: это благоустройство дворов, за которые наиболее активно выступают их жители (в 2017 году предусмотрено финанасирование в размере около 331 млн рублей) и благоустройство общественных пространств – нижегородцам предлагается проголосовать за места из предварительного списка, размещенного на сайте нижнийновгород.рф (финансирование работ на 2017 год – более 517 млн рублей).