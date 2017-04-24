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Общество

Нижегородский госохотнадзор с 1 мая начнет принимать заявки на выдачу разрешений для охоты на копытных животных и медведя

26 апреля 2017 16:12  [60] Общество
Нижегородский госохотнадзор с 1 мая начнет принимать заявки на выдачу разрешений для охоты на копытных животных и медведя

Нижегородский госохотнадзор с 1 мая начнет принимать заявки на выдачу разрешений для охоты на копытных животных и медведя

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Комитет госохотнадзора Нижегородской области с 1 мая по 30 июня осуществит прием заявок на участие в жеребьевке по распределению разрешений на добычу копытных животных и медведя. Об этом сообщили в комитете 26 апреля 2017 года.

В частности, принимаются заявления на охоту в общедоступных угодьях в следующих муниципальных районах (городских округах): на добычу лося - в Ветлужском, Городецком, Дивеевском, Ковернинском, Тонкинском, Шарангском, Шахунском; на добычу медведя - в Ветлужском, Ковернинском, Тонкинском, Тоншаевском, Шарангском, Шахунском; на добычу кабана - в Ардатовском, Богородском, Володарском, Городецком, Пильнинском, Тоншаевском, Шарангском, Шахунском.

В госохотнадзоре пояснили, что охотник вправе подать заявление на приобретение права на получение разрешения на добычу не более одной особи каждого вида (лося, кабана, медведя) на территории одного общедоступного охотничьего угодья. Квоты (нормы) допустимой добычи охотничьих ресурсов на территории каждого охотничьего угодья будут установлены до 1 августа.

По данным комитета госохотнадзора, в 2016 году нижегородские охотники получили 59 разрешений на добычу лосей, кабанов и медведей в общедоступных охотничьих угодьях по результатам жеребьевки.

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Теги:
Охота
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