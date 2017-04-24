Евгений Бабурин
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Нижегородец Евгений Бабурин пополнил состав сборной России по баскетболу. Об этом сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола 26 апреля 2017 года.
Двадцатидевятилетний защитник попал в расширенный список мужской сборной команды России, где кроме Бабурина значатся еще 26 баскетболистов. Воспитанник нижегородской СДЮСШОР №7 в течение нескольких лет (в 2012-2016 гг.) защищал цвета БК "Нижний Новгород", а нынешний сезон проводит в составе краснодарского "Локомотив-Кубань".
Кроме того среди попавших в число потенциальных кандидатов в национальную команду также оказались два баскетболиста "Нижнего Новгорода": защитник Иван Стребков и форвард Петр Губанов.
Тренировочный сбор национальной команды России начнется 24 июля в подмосковном Новогорске.
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