Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Спорт
26 апреля 2017 17:34  [31] Форвард "Торпедо" Данил Веряев пополнил сборную России
26 апреля 2017 17:08  [43] Нижегородец Евгений Бабурин пополнил состав сборной России по баскетболу
26 апреля 2017 14:33  [78] Юные нижегородские фехтовальщики поборются за медали традиционного турнира "Окские клинки"
25 апреля 2017 15:00  [145] Нижегородский ХК "Торпедо" продлил контракт с защитником Григорием Желдаковым
25 апреля 2017 13:23  [344] Депутаты ЗС НО предлагают региональному минстрою создать упрощенные проекты ФОКов
25 апреля 2017 10:05  [118] Нижегородская детская команда "Торпедо" завоевала бронзу на "Кубке Газпром нефти"
25 апреля 2017 09:19  [294] Артурс Шталбергс покинул пост главного тренера БК "НН"
24 апреля 2017 18:51  [282] Нижегородский "Олимпиец" одержал волевую победу в матче ПФЛ
24 апреля 2017 17:51  [164] Нижегородская детская ХК "Торпедо" уступила московскому ЦСКА в полуфинале "Кубка Газпром нефти"
24 апреля 2017 16:36  [139] Нижегородский тайбоксер Евгений Воронцов поборется за титул чемпиона России
Спорт

Нижегородец Евгений Бабурин пополнил состав сборной России по баскетболу

26 апреля 2017 17:08  [43] Спорт
Евгений Бабурин

Евгений Бабурин

Фото: "Локомотив-Кубань"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Нижегородец Евгений Бабурин пополнил состав сборной России по баскетболу. Об этом сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола 26 апреля 2017 года.

Двадцатидевятилетний защитник попал в расширенный список мужской сборной команды России, где кроме Бабурина значатся еще 26 баскетболистов. Воспитанник нижегородской СДЮСШОР №7 в течение нескольких лет (в 2012-2016 гг.) защищал цвета БК "Нижний Новгород", а нынешний сезон проводит в составе краснодарского "Локомотив-Кубань".

Кроме того среди попавших в число потенциальных кандидатов в национальную команду также оказались два баскетболиста "Нижнего Новгорода": защитник Иван Стребков и форвард Петр Губанов.

Тренировочный сбор национальной команды России начнется 24 июля в подмосковном Новогорске.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:

Фотофакт
Вывеску Горьковский театр кукол демонтировали для реставрации24 апреля 2017Вывеску "Горьковский театр кукол" демонтировали для реставрации

Андрей Репин

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph