Форвард "Торпедо" Данил Веряев пополнил сборную России

Данил Веряев
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Форвард "Торпедо" Данил Веряев вызван в молодежную сборную России для участия в "Кубке Чёрного моря". Об этом сообщается на сайте нижегородского хоккейного клуба 26 апреля 2017 года.
Восемнадцатилетний нападающий примет участие в тренировочном сборе, а потом сыграет на турнире, который с 25 по 29 мая пройдет в Сочи на арене "Айсберг".
Как сообщает официальный сайт "Торпедо", "Кубок Черного моря" должен стать этапом подготовки к молодежному чемпионату мира, который в конце года пройдет в Баффало.
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