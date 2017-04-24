Форвард "Торпедо" Данил Веряев пополнил сборную России Спорт

Данил Веряев Фото: с сайта "Торпедо"

НИА "Нижний Новгород" - Алексей Рокотов

Форвард "Торпедо" Данил Веряев вызван в молодежную сборную России для участия в "Кубке Чёрного моря". Об этом сообщается на сайте нижегородского хоккейного клуба 26 апреля 2017 года.

Восемнадцатилетний нападающий примет участие в тренировочном сборе, а потом сыграет на турнире, который с 25 по 29 мая пройдет в Сочи на арене "Айсберг".

Как сообщает официальный сайт "Торпедо", "Кубок Черного моря" должен стать этапом подготовки к молодежному чемпионату мира, который в конце года пройдет в Баффало.