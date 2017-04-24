Промсвязьбанк
Промсвязьбанк
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Экономика
26 апреля 2017 17:52  [62] Администрация Нижнего Новгорода выполнила план по доходам в бюджет города в 2016 году на 96,7%
26 апреля 2017 16:20  [141] Прошлогодний картофель и лук в Нижегородской области подорожали на треть с марта по апрель 2017 года
26 апреля 2017 15:16  [112] Рост цен на бензин в Нижегородской области с начала 2016 года по апрель 2017 года не превысил 5%, - УФАС
25 апреля 2017 14:08  [114] Нижегородская область в I квартале увеличила перечисления в доходы бюджетной системы РФ на 23%
25 апреля 2017 12:19  [235] Сельхозпредприятия пяти районов Нижегородской области начали полевые работы по данным на 24 апреля
24 апреля 2017 17:05  [150] Объем промпроизводства в Нижегородской области вырос на 5,4% в I квартале 2017 года
24 апреля 2017 16:16  [309] Стоимость жилья на нижегородском первичном рынке выросла на 1,5% в I квартале 2017 года
24 апреля 2017 14:47  [3205] Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОР в Сарове Нижегородской области
21 апреля 2017 16:50  [328] Беларусь и Нижегородская область намерены до 1 июля 2017 года разработать программу по развитию производства автокомпонентов
20 апреля 2017 17:01  [276] "Рост товарооборота нашей области и Белоруссии обусловили хорошие политотношения руководства территорий", - Евгений Лебедев
Экономика

Администрация Нижнего Новгорода выполнила план по доходам в бюджет города в 2016 году на 96,7%

26 апреля 2017 17:52  [62] Экономика
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода выполнила план по доходам в бюджет города в 2016 году на 96,7%. Документ с информацией об исполнении бюджета за прошлый год опубликован на сайте Гордумы.

Согласно параметрам бюджета, его доходная часть должна была составить 29,4 млрд рублей, из которых итоговый доход оказался равен 28,4 млрд рублей. Перевыполнили доходный план департамент экономического развития - на 2,7% (план доходов – 44,1 млн рублей, итоговый доход – 45,3 млн рублей), департамент культуры – на 1,2% (7,3 к 7,4 млн рублей), департамент по спорту - на 0,6% (19,2 к 19,3 млн рублей) и департамент жилья – на 0,2% (22,2 к 22,3 млн рублей).

Почти на 100% исполнил план по доходам департамент образования (10,2 млрд рублей). Заметно увеличил свои показатели по исполнению бюджета департамент градостроительного развития – с 63,1% по итогам 2015 года до 99,6% по итогам 2016 года (127,9 млн рублей- план доходов, 127,4 млн рублей – итоговый доход).

Наименьшие показатели по исполнению доходного плана у департамента финансов и управления административно-технического и муниципального контроля. Эти структурные подразделения исполнили план на 34,3% (3,7 к 1,3 млн рублей итоговых доходов) и на 57,6% (27,9 к 16,07 млн рублей) соответственно.

План по расходам городского бюджета за 2016 год, в свою очередь, выполнен на 90% (в 2015 году – на 89,4%). Расходы планировались в сумме 31,5 млрд рублей, исполнены в размере 28,3 млрд рублей.

Публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы "Об исполнении бюджета Нижнего Новгорода за 2016 год" состоятся 17 мая 2017 года в 14:00 в зале заседаний городской Думы.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:

Фотофакт
Вывеску Горьковский театр кукол демонтировали для реставрации24 апреля 2017Вывеску "Горьковский театр кукол" демонтировали для реставрации

Андрей Репин

Малиновая слобода
Эстафетный пробег
Архив
Мебельный базар
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph