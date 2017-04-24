Администрация Нижнего Новгорода выполнила план по доходам в бюджет города в 2016 году на 96,7% Экономика

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Администрация Нижнего Новгорода выполнила план по доходам в бюджет города в 2016 году на 96,7%. Документ с информацией об исполнении бюджета за прошлый год опубликован на сайте Гордумы.

Согласно параметрам бюджета, его доходная часть должна была составить 29,4 млрд рублей, из которых итоговый доход оказался равен 28,4 млрд рублей. Перевыполнили доходный план департамент экономического развития - на 2,7% (план доходов – 44,1 млн рублей, итоговый доход – 45,3 млн рублей), департамент культуры – на 1,2% (7,3 к 7,4 млн рублей), департамент по спорту - на 0,6% (19,2 к 19,3 млн рублей) и департамент жилья – на 0,2% (22,2 к 22,3 млн рублей).



Почти на 100% исполнил план по доходам департамент образования (10,2 млрд рублей). Заметно увеличил свои показатели по исполнению бюджета департамент градостроительного развития – с 63,1% по итогам 2015 года до 99,6% по итогам 2016 года (127,9 млн рублей- план доходов, 127,4 млн рублей – итоговый доход).



Наименьшие показатели по исполнению доходного плана у департамента финансов и управления административно-технического и муниципального контроля. Эти структурные подразделения исполнили план на 34,3% (3,7 к 1,3 млн рублей итоговых доходов) и на 57,6% (27,9 к 16,07 млн рублей) соответственно.



План по расходам городского бюджета за 2016 год, в свою очередь, выполнен на 90% (в 2015 году – на 89,4%). Расходы планировались в сумме 31,5 млрд рублей, исполнены в размере 28,3 млрд рублей.



Публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы "Об исполнении бюджета Нижнего Новгорода за 2016 год" состоятся 17 мая 2017 года в 14:00 в зале заседаний городской Думы.