Конкурсный управляющий оценил имущество признанного банкротом нижегородского депутата Валерия Гельжиниса в 0,7 млн рублей Бизнес

Валерий Гельжинис Фото: НИА "Нижний Новгород"

Конкурсный управляющий оценил имущество признанного банкротом депутата Гордумы Нижнего Новгорода Валерия Гельжиниса ("Справедливая Россия") в 0,7 млн рублей. Об этом говорится картотеке дел арбитражного суда Нижегородской области.

Согласно информации, 24 апреля 2017 года суд утвердил положение продаже имущества должника и начальную цену реализации имущества.

В перечень имущества вошли: 13\20 долей двухкомнатной квартиры в п. Первое Мая Балахнинского района (681,4 млн рублей), бильярдный стол – 10 тысяч рублей; стиральная машина - 5 тысяч рублей; микроволновая печь - 5 тысяч рублей. Имущество будет продано на аукционе.

Также в суд поступило ходатайство конкурсного управляющего о признании сделки должника недействительной. Это заявление будет рассмотрено 15 мая. Суть оспариваемой сделки в материалах дела пока не указана.

Задолженность депутата составляет более 45 млн рублей. В реестр требований кредиторов в рамках конкурсного производства, в частности, включены требования ЗАО "Запсибкомбанк" на 19,8 млн рублей, физлица (житель г. Заволжье Александр Быков) на 6,3 млн рублей и требования акционерного банка "Девон-Кредит" на 19,2 млн рублей.

Напомним, 17 января 2017 года суд продлил срок конкурсного производства до 13 июля текущего года. Тогда же в эфире ТК "Волга" конкурсный управляющий Ренат Насыров отметил, что Гельжинис "не считает нужным сотрудничать с ним, не отвечает на запросы, его представитель также не идет на контакт".

Как сообщалось ранее, в октябре 2016 года апелляционный суд оставил в силе решение о банкротстве Валерия Гельжиниса.