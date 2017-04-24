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Политика

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность "Открытой России" и "Института современной России"

27 апреля 2017 10:56  [33] Политика

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность "Открытой России" и "Института современной России". Об этом сообщается на сайте ведомства 26 апреля 2017 года.

Такое решение принято "по результатам изучения поступивших материалов".

Деятельность иностранных неправительственных организаций "Открытая Россия" (Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания) признана нежелательной на территории нашей страны.

"Указанные организации осуществляют на территории Российской Федерации специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными", - заявляет генпрокуратура.

"Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства", - отмечается в сообщении.

Информация о принятом решении направлена в Минюст.

СПРАВКА:
Открытая Россия — общественное сетевое движение, созданное по инициативе Михаила Ходорковского. Своей целью, как заявлено на сайте движения, инициаторы ставят "создание правового государства с честными выборами, регулярно сменяемой властью и соблюдением прав человека".

Институт современной России (ИСР) – экспертный центр, специализирующийся на публичной политике. Был основан в 2010 году в Нью-Йорке и ассоциирован с движением "Открытая Россия". Зарегистрирован в штате Нью-Джерси как общественная благотворительная организация.

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