Экс-сотрудница банка в Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на 14,6 млн рублей Происшествия

Фото: СК РФ

Экс-сотрудница банка в Воскресенском районе Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на 14,6 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 27 апреля 2017 года.

По версии следствия, в январе 2013 – мае 2015 года она оформляла кредитные договоры на подставных лиц, а именно на своих знакомых и родственников (клиентов банка), без их ведома и личного участия. Всего, согласно материалам дела, было оформлено 23 договора на общую сумму 14,6 млн рублей.

"Денежные средства были перечислены банком на пластиковую карту, которую в последующем женщина обналичила в одном из банкоматов Нижегородской области. Похищенные денежные средства женщина потратила на приобретение двух квартир и автомобиля", - утверждает следствие.

Она обвиняется по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Вину в совершении преступления женщина не признает.